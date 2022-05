I filtri di ricerca sono una funzione molto utile di Gmail per Android, ma non sono esattamente nuovi: la loro introduzione risale, infatti, al mese di settembre dello scorso anno; la novità che li riguarda, piuttosto, attiene alla loro comparsa anche quando si visualizzano etichette e cartelle.

Gmail per Android: novità per i filtri di ricerca

In particolare, andando ad aprire un’etichetta o una cartella predefinita — come possono essere Speciali, Inviati et similia) in Gmail per Android, si ottiene un carosello posizionato al di sotto della barra di ricerca. I filtri di ricerca iniziano dall’etichetta visualizzata al momento e permettono all’utente di aggiungerne degli altri, anche se questo porta all’interfaccia di ricerca anziché mostrare più semplicemente un’etichetta.

Oltre all’etichetta, gli altri filtri di ricerca comprendono: From, To, Attachment, Date, Is unread ed Exclusive calendar updates (Da, A, Allegato, Data, Da leggere ed Escludi aggiornamenti calendario). Si tratta, in parole povere, degli stessi filtri che vengono già proposti all’utente quando va ad effettuare una ricerca su Gmail, con le sole differenze che ora su Android guadagnano una posizione più rilevante e che la prima voce è rappresentata dall’etichetta.

Ove questa novità non facesse al caso vostro, potete stare tranquilli: c’è una funzione Nascondi filtri a portata di tap (non è fissa, ricompare solo passando ad una nuova etichetta).

La novità è stata già avvistata in Gmail per Android versione 2022.05.01, ma non ancora nell’app per iOS; lo stesso carosello compare anche durante la visualizzazione di cartelle ed etichette mediante il client web di Gmail, anche se in questo caso manca il filtro dell’etichetta.

Come aggiornare Gmail per Android

La versione più recente di Gmail per Android è già scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante.

