Lo smartphone POCO F4 è stato appena avvistato sul sito di certificazione TRDA negli Emirati Arabi Uniti, suggerendo un imminente lancio internazionale.

Nel frattempo Xiaomi si prepara a lanciare in Cina i nuovi tablet della serie Pad 6 alimentati dal chipset Mediatek.

POCO F4 avvistato sul sito di certificazione TRDA

La scheda individuata nel sito TRDA rivela che il dispositivo ha il numero di modello 22021211RG e conferma anche il suo soprannome POCO F4. Questo smartphone è stato precedentemente avvistato anche sul sito di certificazione NBTC e su Geekbench. Ecco cosa possiamo aspettarci.

Anche la variante indiana di POCO F4 è stata individuata nel database IMEI con il numero di modello 220212111RI. Si vocifera che utilizzi il SoC Snapdragon 870, ma le altre specifiche potrebbero essere diverse rispetto al modello globale.

Xiaomi Pad 6 potrebbe arrivare in estate

Secondo l’ultimo rapporto di Xiaomiui, il prossimo tablet Xiaomi Pad 6 sarà lanciato in Cina nell’agosto di quest’anno, ma al momento non sono disponibili ulteriori informazioni in merito alla data di lancio esatta e alla data di vendita del dispositivo.

Un’altra indiscrezione pubblicata su Twitter dall’informatore Mukul Sharma afferma che l’azienda avrebbe iniziato a testare Xiaomi Pad 6 con il numero di modello 22081283G in Europa e che il tablet potrebbe essere lanciato entro la fine di luglio o nel mese di agosto.

Xiaomi Pad 6 sarebbe stato avvistato presso il centro di certificazione CEE con il numero di modello 22081283G (L83), inoltre sarebbe emerso anche un altro tablet di Redmi con il modello L81A.

Xiaomi e Redmi si starebbero preparando a lanciare almeno quattro nuovi tablet sul mercato: L81, L81A, L82 e L83. Uno di questi sarà il dispositivo di Redmi, mentre gli altri tre potrebbero essere varianti di Xiaomi Pad 6.

Il rapporto aggiunge che la serie Xiaomi Pad 6 adotterà un chipset di MediaTek invece dello Snapdragon di Qualcomm come nei modelli precedenti.

Al momento non si sa molto di questi tablet in arrivo, ma nelle prossime settimane probabilmente emergeranno maggiori informazioni visto che potrebbero diventare ufficiali nel giro di un paio di mesi.

