La gamma di smartphone POCO si prepara a registrare un nuovo aggiornamento. Dopo il recente POCO F4 GT, infatti, sono in arrivo altri due smartphone. Il brand di Xiaomi, infatti, si prepara a lanciare i nuovi POCO F4 e POCO F4 Pro. I due smartphone potrebbero debuttare in via ufficiale nel giro di poche settimane con un possibile arrivo, almeno per uno dei due, anche sul mercato italiano.

Ancora una volta POCO sfrutterà progetti già avviati in casa Xiaomi, proponendo i suoi nuovi smartphone come dei veri e propri rebrand di smartphone Redmi. In particolare, i due nuovi modelli dovrebbero essere delle versioni rimarchiate del Redmi K50 e del Redmi K50 Pro, smartphone già da tempo disponibili in Cina. In attesa di una conferma ufficiale, nuove indiscrezioni ci anticipano i dettagli dei due progetti mostrandosi anche le prime foto reali.

POCO F4 e F4 Pro vicini al debutto: prime immagini e nuovi dettagli sulle specifiche

I nuovi POCO F4 e POCO F4 Pro stanno arrivando. In queste ore, grazie all’insider Abhishek Yadav, possiamo dare un’occhiata ad un prototipo della variante Pro che si mostra nelle prime foto reali, allegate nella galleria di seguito. Le foto in questione ci confermano il legame tra i nuovi POCO e i già noti Redmi K50 e K50 Pro. Anche con questi nuovi smartphone, infatti, POCO punterà su dei rebrand.

Il nuovo POCO F4 Pro potrà, quindi, contare su di un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate da 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC MediaTek Dimensity 9000, supportato da varie combinazioni di RAM e storage (fino a 12 GB di RAM e 512 GB di storage probabilmente) e da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120 W.

Il comparto fotografico potrebbe presentare qualche piccola modifica rispetto alla variante Redmi dello smartphone ma ci sarà il sensore principale da 108 Megapixel (Samsung ISOCELL HM2). Tale sensore potrebbe essere affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da uno da 2 Megapixel per le macro. La camera anteriore sarà da 20 Megapixel. Il sensore di impronte digitali sarà, invece, posizionato lateralmente.

Previous Next Fullscreen

Per quanto riguarda il POCO F4, invece, troveremo un display OLED con risoluzione Full HD+, refresh rate massimo di 120 Hz e diagonale di 6,67 pollici. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà, in questo caso, lo Snapdragon 870 supportato da un massimo di 12 GB di RAM e 128 GB di storage. La batteria sarà da 4.520 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

Il comparto fotografico, ereditato dal Redmi K50, ruoterà intorno al sensore principale Sony IMX582 da 48 Megapixel. Presente anche un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel ed uno da 2 Megapixel per le macro. La camera anteriore sarà da 20 Megapixel. Anche per il nuovo F4 potrebbero esserci piccole modifiche alla scheda tecnica rispetto alla variante Redmi, al netto del nuovo brand posizionato nella parte posteriore della scocca.

Per il debutto ufficiale dei nuovi POCO F4 e F4 Pro potrebbe essere necessario attendere qualche settimana. I due smartphone sono davvero ad un passo dal debutto. Già nel corso del mese di maggio o, al più, per giugno potrebbe esserci il debutto. Come sottolineato in precedenza, i due smartphone potrebbero ritagliarsi uno spazio anche sul mercato europeo e, in particolare, in Italia. Ne sapremo di più a breve.