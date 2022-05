Esselunga lancia quest’oggi una nuova Offerta Tech, valida fino all’8 giugno 2022 salvo esaurimento scorte. La proposta della catena riguarda questa volta uno smartphone di fascia medio-bassa, che punta molto sull’autonomia (con la batteria da 5000 mAh) e su un ampio display da 6,5 pollici: stiamo parlando di OPPO A54s.

OPPO A54s è la nuova Offerta Tech Esselunga

OPPO A54s è stato presentato lo scorso ottobre, con le prime consegne durante il mese di novembre. Non offre la connettività 5G, di ultima generazione, e nemmeno un design all’ultimo grido, ma può comunque essere la scelta giusta per chi è alla ricerca di uno smartphone poco costoso, versatile e con un’ottima autonomia.

Può contare su uno schermo LCD da 6,52 pollici a risoluzione HD+ con notch a goccia (che ospita la fotocamera anteriore da 8 MP) e sul SoC MediaTek Helio G35 con CPU da 2,3 GHz, supportato da 4 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD). Il comparto fotografico posteriore vede spiccare un sensore principale da 50 MP, affiancato da una coppia di sensori da 2 MP per gli scatti macro e per il calcolo della profondità di campo (per foto con effetto bokeh e ritratti).

Al di là dell’assenza del 5G, la connettività risulta completa, con 4G LTE, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e porta USB Type-C. Non manca il sensore d’impronte, laterale e integrato nel pulsante di accensione/spegnimento. Per quanto riguarda il software lo smartphone è uscito con la ColorOS 11.1 basata su Android 11, ma OPPO ha promesso l’aggiornamento ad Android 12 durante la seconda metà dell’anno.

OPPO A54s è stato lanciato al prezzo di 229,99 euro, ma ora potete acquistarlo a 169 euro nei negozi Esselunga elencati qui. Che ne pensate della nuova Offerta Tech Esselunga?

