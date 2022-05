Ormai ci siamo abituati, spesso e volentieri (se non quasi sempre) prima della presentazione di un prodotto emergono dei render che ci danno alcune indicazioni riguardo le caratteristiche; è questo che accade oggi con due prodotti, Realme Pad X 5G e HONOR 70, entrambi non ancora ufficialmente presentati ma di cui possiamo dare uno sguardo ai render ufficiali.

Render e varianti di Realme Pad X 5G

Del prossimo tablet di Realme vi avevamo già dato qualche anticipazione, il dispositivo è atteso per la presentazione ufficiale in Cina il prossimo 26 maggio ma, essendo già disponibile al pre ordine su JD.com, abbiamo la possibilità di dare un primo sguardo all’estetica del tablet e alle configurazioni in cui verrà commercializzato.

Realme Pad X 5G sarà disponibile in tre diverse colorazioni, Star Grey, Sea Salt Blue e Bright Chessboard Green, vanterà cornici sottili anteriormente mentre al posteriore trova spazio un singolo sensore fotografico senza flash LED. Il tasto di accensione è stato posizionato sul lato superiore (non è chiaro al momento se integri un lettore di impronte digitali), il bilanciere del volume sul bordo destro, mentre a sinistra trova spazio uno slot per la SIM; lo spessore totale del dispositivo è di 7,1 mm.

Verrà commercializzato in due configurazioni, 4 GB + 64 GB e 6 GB + 128 GB, ma al momento non ci sono dettagli riguardo ai prezzi.

Secondo le precedenti indiscrezioni, Realme Pad X 5G dovrebbe vantare un display LCD con risoluzione Quad HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, sotto il cofano dovrebbe essere presente il processore Snapdragon 870, mentre ad alimentare il tutto sembra ci sarà una batteria da 8.360 mAh. Come già detto bisognerà attendere il 26 maggio per avere le specifiche complete, a meno di altre fughe di notizie.

Anche per HONOR 70 emergono alcune immagini ufficiali prima del lancio

Come vi avevamo anticipato un paio di giorni fa, HONOR è in procinto di presentare (il 30 maggio in Cina) la sua nuova gamma HONOR 70 che sarà composta da tre modelli ovvero HONOR 70, HONOR 70 Pro e HONOR 70 Pro+. Anche in questa occasione, grazie al pre ordine su hihonor.com, possiamo dare un primo sguardo all’estetica del minore della famiglia, HONOR 70.

Il dispositivo sarà disponibile in quattro colorazioni differenti fra cui Bright Black, Streamer Cristal, Mo Yuqing e Iceland Fantasy; anteriormente si può notare dalle immagini uno schermo perforato con bordi curvi, mentre al posteriore trovano spazio tre sensori fotografici e un flash LED. Sul lato destro inoltre, possiamo notare il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento.

Stando a quanto trapelato finora HONOR 70 dovrebbe avere un pannello OLED FHD+ da 6,67 pollici realizzato da BOE, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz; a muovere il tutto dovrebbe esserci un processore Qualcomm ma non è chiaro se possa trattarsi dello Snapdragon 7 Gen 1 o dello Snapdragon 871. Lato batteria dovrebbe presentare un modulo da 4.800 mAh.

Per quel che concerne il comparto fotografico pare che a differenza del modello dello scorso anno, che aveva un sensore principale da 108 MP, HONOR 70 potrebbe avere un nuovo sensore realizzato da Sony da 54 MP grande 1/1,49″ con apertura f/1.9.

Anche in questo caso non c’è molto da attendere per veder confermate o smentite le varie caratteristiche fin qui trapelate, sia per HONOR 70 che per gli altri modelli della gamma.