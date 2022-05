Sono passati circa 20 giorni dall’arrivo ufficiale su WhatsApp delle reazioni, la più recente modalità di interazione con messaggi o contenuti multimediali ricevuti all’interno delle chat della popolare app di messaggistica.

Il team di sviluppo continua a lavorare per ottimizzare ulteriormente la funzionalità, per arricchirla di nuove possibilità o semplicemente per renderla di più facile lettura: la novità di cui vi parliamo questa mattina vuole puntare proprio in questa seconda direzione.

WhatsApp: in arrivo un’altra novità legata alle reazioni

Le reazioni di WhatsApp sono solo una delle miriadi di funzionalità recentemente (o che verranno presto) introdotte all’interno dell’app, su tutte le piattaforme disponibili e per tutti gli utenti, al termine di un lunghissimo percorso di sviluppo.

Per chi se lo fosse perso, le reazioni costituiscono un modo per interagire con i messaggi (anche contenuti multimediali) ricevuti all’interno delle chat di WhatsApp, senza la necessità di dovere scrivere un messaggio di risposta ma limitandosi a lasciare una reazione (appunto) rapida a scelta tra una delle sei emoji al momento rese disponibili nella versione “base” della funzionalità.

È giusto parlare di versione “base” perché sappiamo da tempo che il team di sviluppo di WhatsApp sta lavorando per ampliare il parco emoji con cui è possibile reagire (a un qualsiasi messaggio) a tutte quelle effettivamente disponibili.

Questa mattina, però, sempre grazie al puntualissimo portale WaBetaInfo, scopriamo che gli sviluppatori stanno lavorando anche in un’altra direzione, per risolvere un problema di leggibilità delle reazioni nel momento in cui queste vengano lasciate ad una delle immagini degli album che WhatsApp è solita creare in automatico (quando si mandano/ricevono più foto in contemporanea).

Attualmente, infatti, in questo particolare caso le reazioni diventano di difficile lettura perché, a colpo d’occhio, è impossibile comprendere a quale delle immagini dell’album si riferisca la reazione, a meno che non si “apra” l’album e non si visualizzino le reazioni lasciate alla singola immagine.

Come è possibile apprezzare dalla schermata precedente, in un prossimo aggiornamento di WhatsApp la funzionalità delle reazioni verrà ottimizzata per facilitare la lettura dei dati in questo particolare caso: in caso di reazioni lasciate alle immagini di un album, nell’estrema destra della schermata di riepilogo non verrà più mostrata solo l’emoji con cui l’utente ha “reagito” all’immagine ma verrà mostrata anche l’immagine a cui essa si riferisce, consentendo agli utenti di non dovere più aprire l’album e andare a spulciare le informazioni immagine per immagine.

Sebbene gli screenshot provengano dalla versione per iOS di WhatsApp Beta, il team di sviluppo porterà la medesima possibilità anche sulle controparti per Android e per Desktop.

Attualmente la funzionalità è in via di sviluppo, pertanto non è disponibile nemmeno ai beta tester che eseguono le versioni in anteprima dell’app. Emergeranno ulteriori dettagli nelle prossime settimane e scopriremo di più su questa novità nel momento in cui verrà rilasciata sul canale di sviluppo.

Come scaricare l’ultima versione beta dell’app

Nonostante la novità non sia disponibile nemmeno ai beta tester, è comunque possibile scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo Android di Google, iscrivendosi al Programma Beta dell’app (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link) attraverso il Google Play Store.

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

