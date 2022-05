Domani, 24 maggio 2022, si terrà un preannunciato evento targato Xiaomi che avrà come principali protagonisti gli smartphone della nuova serie Redmi Note 11T e adesso, quando ormai poche ore ci separano dall’evento, il produttore ha svelato un paio di dettagli interessanti del nuovo modello di punta Redmi Note 11T Pro+.

Come vi avevamo segnalato nei giorni addietro, l’evento avrà anche altri protagonisti, come il RedmiBook Pro 14 2022 AMD Ryzen Edition, ma non sarà soltanto a tema Redmi, infatti è attesa al debutto anche l’attesissima smartband Xiaomi Mi Smart Band 7. In questa sede, comunque concentriamoci sugli smartphone e in particolare sul modello di punta della nuova serie.

Redmi Note 11T Pro+: conferme ufficiali su ricarica e chip dedicato

Ad appena un giorno dalla presentazione ufficiale (in terra cinese), il produttore non ha mancato di fornire altre conferme tecniche ufficiali tramite la piattaforma Weibo. Attraverso l’immagine che vedete riportata qui sotto, infatti, è stato confermato ufficialmente che Redmi Note 11T Pro+ sarà dotato del chip proprietario dedicato alla ricarica Surge P1 e supporterà la ricarica rapida fino a 120 watt.

Se temete per le controindicazioni di una ricarica così rapida per la salute della batteria, date un’occhiata al nostro approfondimento su questo tema. In ogni caso, il produttore sostiene anche di aver implementato soluzioni e ottimizzazioni proprio per preservare la salute della batteria. Tra le peculiarità, vengono segnalati il supporto alla ricarica a temperature particolarmente basse, fino a -10 °C, e il rivestimento in platino della porta USB Type-C per migliorare la resistenza alla corrosione.

Il produttore ha svelato anche che la serie Redmi Note 11T sarà certificata IP53, per la resistenza contro polvere e schizzi d’acqua (pioggia), avrà angoli rinforzati e protezione Gorilla Glass per lo schermo.

Di Redmi Note 11T Pro+ sappiamo che sarà dotato di un display IPS LCD da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 144 Hz con tecnologia LTPS, aspect ratio di 20:9 e supporto DC dimming. Le prestazioni del dispositivo saranno affidate al SoC MediaTek Dimensity 8100 5G a 4 nm. Il comparto fotografico comprenderà una tripla fotocamera posteriore con principale con sensore Samsung ISOCELL GW1 a 64 MP, grande 1/1,72″ e con pixel da 1,6 μm.

Per il resto, non ci resta che aspettare fino a domani per scoprire tutto in via ufficiale.

In copertina Redmi Note 11 Pro 5G