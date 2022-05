Google Pixel Watch, il dispositivo che segna l’ingresso di Big G nel mondo degli smartwatch, è stato uno dei protagonisti del Google I/O 2022 e, sebbene il suo arrivo sul mercato sia previsto per il prossimo autunno, quando verranno anche svelate in maniera più dettagliata le sue specifiche tecniche, è già arrivata la conferma che il wearable esisterà anche in una variante con connettività cellular (LTE).

Durante la breve presentazione nel contesto della conferenza per gli sviluppatori, Google aveva già fatto riferimento al fatto che Pixel Watch permetterà di sfruttare tutta una serie di funzioni senza la necessità di essere connesso ad uno smartphone Android.

Questo vuol dire di sicuro che il wearable potrà connettersi per conto proprio alla rete, ma si potrebbe interpretare anche nel senso che lo smartwatch integrerà un modulo WLAN. Ancora una volta, la mancanza di certezza deriva dalla mancata disponibilità di una scheda tecnica ufficiale. A dipanare il dubbio, comunque, ci ha pensato direttamente James Park, VP, GM e co-fondatore di Fitbit e ora a capo della divisione wearable di Google e proprio del progetto Google Pixel Watch, nell’ambito di un’intervista con CNET di cui vi avevamo già parlato in un articolo precedente (la potete trovare in versione integrale a questo link).

Il dirigente ha confermato che il primo smartwatch del colosso di Mountain View potrà contare anche sulla connettività di rete mobile in un’apposita versione LTE. Ecco quanto dichiarato:

«Penso che il modo in cui tutto funziona insieme dipenda dal prezzo e dalle funzioni disponibili. Vedo Pixel Watch come adatto all’utente che desideri LTE e tutte le funzionalità avanzate di salute e fitness, ma ci saranno sempre persone per le quali alcune di queste cose non sono necessariamente importanti».

Se da una parte non si può escludere il lancio di un unico modello con connettività completa, dall’altra è molto più verosimile pensare che Google si uniformerà al solito modus operandi, proponendo dunque sia un Pixel Watch più economico senza LTE sia una variante cellular.

