YouTube introduce continuamente nuove funzionalità e l’ultima in arrivo permette agli utenti di accedere rapidamente alle parti più riprodotte di un determinato video.

Google ha presentato alcuni aggiornamenti in arrivo su YouTube a partire da oggi, in particolare un grafico che mostra quali parti di un video vengono guardate di più.

YouTube evidenzia i momenti più rivisti di un video

Il grafico viene visualizzato accanto alla barra di riproduzione, evidenziando le parti che i gli spettatori hanno riprodotto più spesso. Un piccolo avviso verrà mostrato quando si scorre su una parte popolare di un video.

Non è l’unico nuovo strumento che YouTube offre per navigare nei video più lunghi. L’azienda ha presentato una nuova barra di riproduzione visiva che dovrebbe semplificare la navigazione verso momenti specifici in un contenuto più lungo.

I grafici di riproduzione stanno arrivando su desktop e dispositivi mobili a partire da oggi e saranno presto disponibili come test per gli abbonati a YouTube Premium, quindi ci vorrà del tempo prima che la funzionalità venga rilasciata più ampiamente anche per gli utenti gratuiti.

YouTube ha anche riepilogato alcuni annunci recenti, tra cui l’arrivo di capitoli automatizzati, il supporto per i capitoli su smart TV e console di gioco e la funzione di loop per i video.

Recentemente YouTube ha iniziato a rilasciare le trascrizioni e i sottotitoli tradotti automaticamente per l’app YouTube.

Potrebbe interessarti: YouTube Music e TV offrono un programma beta sul Google Play Store