Tantissime applicazioni per dispositivi Android si servono del Google Play Store Beta Program per distribuire versioni beta e raccogliere feedback su novità e cambiamenti e adesso in questo novero rientrano anche YouTube Music e YouTube TV.

Sì, perché, similmente a quanto avviene già da tempo con l’app di YouTube per Android, adesso Google ha deciso di rendere disponibili i programmi beta di questi altri due servizi direttamente tramite il Play Store.

Come entrare nel programma beta di YouTube Music e TV

Partecipare ad un programma beta sul Google Play Store è molto semplice: è sufficiente aprirlo, recarsi nella pagina dell’applicazione desiderata e, ove disponibile la sezione “Partecipa al programma beta”, fare tap su “Partecipa” e attendere il completamento della procedura di registrazione (solitamente bastano pochi minuti).

Nel caso di specie, il programma beta di YouTube Music è perfettamente disponibile per tutti e potete registrarvi cliccando sul link sottostante:

Quello per YouTube TV è disponibile al seguente link, con le ovvie limitazioni in termini di disponibilità:

Per quanto i programmi beta siano attivi, allo stato attuale non si riportano prime versioni beta delle due app già disponibili. In ogni caso, quella di YouTube Music è un’evoluzione naturale e piuttosto prevedibile, visto che il team di Google è già solito condurre dei test A/B per il rilascio di nuove funzioni.

E voi, siete soliti partecipare ai programmi beta delle applicazioni per scoprire e provare in anticipo le novità? Ditecelo nel box dei commenti.

