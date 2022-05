Google Foto non ha bisogno di particolari presentazioni, parliamo infatti di uno dei servizi più potenti, conosciuti e apprezzati del colosso di Mountain View, e in questo momento sta ricevendo altri due piccole novità che vanno a migliorare l’esperienza utente complessiva.

Le novità in discorso sono nettamente meno smart delle nuove scorciatoie trattate nei giorni scorsi, ma gli utenti di Google Foto ne apprezzeranno sicuramente la comodità. La prima, infatti, rende più agevole la cancellazione di foto e video contenuti in un album (privato), mentre la seconda consiste in un chiaro indicatore di data e/o posizione dei contenuti multimediali durante la navigazione.

Data e posizione di foto e video

Questa novità prevede che nel feed principale di Google Foto compaia un nuovo overlay nell’angolo in alto a sinistra durante la navigazione. Gli indicatori vanno da “Oggi” a “Ieri” fino a comprendere la data completa. Nella riga sottostante compare anche l’indicazione della posizione e ne possono essere elencate anche numerose.

Come gli utenti di Google Foto sanno molto bene, da tempo l’app permette di tenere la barra per lo scrolling premuta verso il basso per scorrere rapidamente ad anno e mese desiderati. In origine, il nome del mese compariva direttamente sulla destra, mentre ora è leggibile a caratteri più grandi direttamente nel feed. Il rinnovamento di questa funzione, visibile negli screenshot seguenti, è in corso dalla scorsa settimana sia su Android che su iOS.

Eliminare foto e video in un album di Google Foto

Questa seconda novità corregge un difetto atavico di Google Foto: il servizio di Big G permette finalmente di eliminare foto e video presenti in un album di Foto direttamente durante la visualizzazione degli stessi grazie all’apposito tasto “Sposta nel cestino”.

Può sembrare una banalità, in realtà per molto tempo l’app ha consentito solo di rimuovere una foto o un video dall’album ma non di cancellarla del tutto, costringendo l’utente a cercare il contenuto desiderato nel feed principale per poterlo eliminare.

Per assurdo, quest’opzione esiste già da anni nel client web di Foto e Google non ha neppure mancato di lasciare delle disparità nell’implementazione della funzione sulle app mobile: mentre quella per iOS consente di cancellare foto e video da qualsiasi album, l’app per Android offre l’opzione “Sposta nel cestino” solo negli album privati, niente da fare per quelli condivisi. La speranza è che Big G impieghi meno tempo per colmare quest’altra — altrettanto banale — lacuna.

La versione più recente di Google Foto per Android è disponibile sul Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

