Il momento è arrivato, l’appuntamento annuale che i fan del mondo Android attendono è ad una manciata di ore di distanza; stiamo ovviamente parlando del Google I/O 2022, evento durante il quale il colosso di Mountain View svelerà tante novità.

Grande rilevanza verrà ovviamente data alla nuova versione del robottino, Android 13, in seguito alla presentazione probabilmente prenderà il via anche la fase di beta pubblica, sia per gli utenti Pixel che per una selezione di utenti possessori di smartphone Android di altri brand.

Ovviamente non è tutto qui, ci si aspetta infatti qualche annuncio o anticipazione su alcuni dei prodotti più attesi degli ultimi mesi, Google Pixel 6a e Google Pixel Watch.

L’appuntamento con il Google I/O 2022 è per oggi alle ore 19:00

Ogni appassionato di tecnologia che si rispetti vuole seguire l’evento in questione, in modo da poter carpire ed intuire quelli che sono i piani di Big G per la nuova generazione del nostro amato sistema operativo.

Probabilmente non si parlerà solo di Android 13 e nuovi dispositivi, ma potrebbero essere affrontati anche argomenti quali aggiornamenti di sicurezza, aggiornamenti inerenti la messaggistica, aggiornamenti sulle funzioni cross-device e nuove partnership. Potrebbe inoltre essere affrontato il tema del design, molto caro a Big G (visto che l’esperienza utente si basa fortemente anche sull’impatto visivo) che giusto qualche giorno fa ha annunciato il nuovo font Roboto Flex.

Ad ogni modo manca davvero poco per scoprire quali argomenti verranno affrontati, se volete seguire la diretta della presentazione vi lasciamo qui sotto il link alla nostra live dove ri-trasmetteremo quella di Google con in aggiunta il nostro commento. Vi aspettiamo in chat!

Potrebbe interessarti anche: ecco una piccola anteprima degli argomenti del Google I/O 2022