Domani prenderà il via l’attesissima edizione 2022 di Google I/O, appuntamento che si preannuncia ricco di sorprese per gli appassionati Android e per chi ama i prodotti del colosso di Mountain View.

Ovviamente grande spazio sarà riservato alle novità di Android 13, la prossima versione del sistema operativo mobile di Google ma ci dovrebbero essere anche annunci (o, ad ogni modo, anticipazioni) su alcuni prodotti hardware molto chiacchierati, come Google Pixel 6a e Google Pixel Watch.

Ecco di cosa si parlerà al Google I/O 2022

Ed a provare ad alzare il livello di attesa di appassionati e addetti ai lavori ci ha pensato lo stesso team di Google, che sul canale Android ufficiale su Twitter ha lanciato un sondaggio, chiedendo quali dei seguenti aspetti stuzzichino maggiormente la loro curiosità:

aggiornamenti sulla sicurezza

aggiornamenti sulla messaggistica

aggiornamenti sulle funzionalità cross-device

nuove partnership

Nel momento in cui scriviamo è la voce relativa alle novità delle funzionalità cross-device quella ad avere ricevuto più voti e, pertanto, a stuzzicare di più la curiosità degli utenti.

Con tale espressione il colosso di Mountain View si riferisce alle funzionalità studiate per migliorare l’integrazione e la collaborazione tra dispositivi appartenenti a diverse piattaforme, come ad esempio uno smartphone Android, un Chromebook, uno smartwatch Wear OS o un PC Windows.

Molto votata è stata anche la voce relativa agli aggiornamenti sulla messaggistica e sarà interessante scoprire domani quali novità il colosso di Mountain View ha in serbo per noi in questo specifico settore.

Un sondaggio simile a questo è stato pubblicato su Twitter da un altro account ufficiale, quello di Material Design. Ecco le voci che gli utenti hanno la possibilità di indicare come la più attesa:

font di tipo variabile

design e accessibilità

chatta con il nostro team

tutti

Per quanto riguarda il font variabile, ricordiamo che nei giorni scorsi Google ha annunciato Roboto Flex.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento a domani per scoprire tutte le novità di Google I/O 2022.