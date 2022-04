WhatsApp è il servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma più popolare del momento e proprio il suo enorme successo lo rende una soluzione che stuzzica gli interessi di hacker e truffatori.

Di tanto in tanto ci capita di parlare di truffatori che scelgono proprio WhatsApp come strumento per provare a colpire il più elevato quantitativo possibile di persone, soprattutto quelle un po’ meno esperte e, pertanto, non c’è da stupirsi per l’ennesima segnalazione che arriva attraverso WABetaInfo.

Una nuova truffa su WhatsApp a cui fare molta attenzione

In particolare, un utente racconta di avere ricevuto un messaggio sospetto da un account WhatsApp che si presentava come un account del servizio di supporto e lo ha segnalato, in quanto ha tentato di ottenere informazioni riservate.

Purtroppo non tutti hanno la prontezza di accorgersi di essere stati contattati da un account falso e ciò anche perché spesso i truffatori usano nel profilo un’immagine contenente un badge verificato, così da apparire più credibile.

Come capire se si parla con un account falso

Il modo più semplice per capire se si sta parlando davvero con il servizio di supporto di WhatsApp è cercare il badge: nell’immagine sopra a destra è possibile visualizzare quello del vero servizio di supporto (il badge è posizionato accanto al nome) mentre a sinistra è possibile vedere un account falso (il badge, infatti, è inserito nell’immagine del profilo).

Inoltre ci sono anche degli indizi che possono suggerire che si sta parlando con un truffatore, come il tentativo di ottenere informazioni private (ad esempio i dati relativi alla carta di credito dell’utente per evitare di bloccare il suo account WhatsApp oppure il codice di 6 cifre per effettuare il login).

Il team di WhatsApp non chiede mai dettagli sulla carta di credito, il codice a 6 cifre o addirittura soldi (o informazioni riservate) per evitare di chiudere un account e in casi di questo tipo ci si trova di fronte ad un tentativo di truffa.

In tali ipotesi è sempre consigliato bloccare il contatto falso e segnalarlo all’interno delle informazioni della chat.

