Samsung aggiorna tre applicazioni tramite Galaxy Store e Google Play Store: si tratta di Samsung Internet Browser, che raggiunge la versione 17 stabile dopo qualche settimana di fase beta, Promemoria, che arriva alla 12.3.05.8000, e Bixby, che migliora con la versione 3.2.12.16. Andiamo insieme a scoprire le novità.

Novità Samsung Internet Browser 17

Partiamo da Samsung Internet Browser 17, giunto alla versione stabile dopo più di un mese di beta. Le novità promettono una migliore gestione delle schede, perfezionamenti alla UI e misure più avanzate anti-tracciamento.

Grazie all’aggiornamento è ora possibile trascinare le schede una sopra l’altra per creare più facilmente gruppi di schede. Questi ultimi erano già disponibili all’interno del browser, ma richiedevano finora qualche passaggio in più.

Altra novità interessante riguarda il sistema Anti-monitoraggio intelligente (Smart Anti Tracking), leggermente rivisto con questa versione e attivo di default: si tratta di una funzione per prevenire che terzi possano tentare di tracciare le informazioni personali e può essere attivata “sempre” o solo con la Modalità segreta. La funzione è accessibile rapidamente dalla nuova tab di accesso rapido “Privacy”.

Infine Samsung Internet Browser 17 accoglie una migliore esperienza di ricerca all’interno della cronologia, delle pagine salvate e dei segnalibri, oltre a perfezionamenti per il riconoscimento degli errori di battitura.

Novità Bixby 3.2.12.16 e Promemoria Samsung 12.3.05.8000

La seconda app del produttore sud-coreano ad aggiornarsi in queste ore è Bixby, l’assistente virtuale che negli ultimi anni sta ricevendo costanti miglioramenti. In distribuzione la versione 3.2.12.16, che include una funzione molto utile per rispondere alle chiamate senza toccare lo smartphone: ora è possibile accettare le telefonate in arrivo con un comando vocale senza che questo sia anticipato da “Hi, Bixby“. Discorso simile per fermare il suono della sveglia: ora non serve più toccare il telefono per interromperlo.

Per ora queste funzioni dell’assistente sono attive per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, ma anche per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G. In futuro arriveranno su altri modelli, ma non abbiamo una tempistica precisa. L’aggiornamento ha inoltre risolto alcuni bug e portato miglioramenti nelle performance generali di Bixby.

Anche Promemoria Samsung si aggiorna, raggiungendo la versione 12.3.05.8000 e portando miglioramenti per la gestione e l’organizzazione dei promemoria. Ora è possibile ordinare manualmente gli elenchi e spostare i promemoria in un’altra categoria nell’elenco stesso.

Come aggiornare Samsung Internet Browser, Promemoria e Bixby

Samsung Internet Browser 17, Bixby 3.2.12.16 e Promemoria 12.3.05.8000 sono già disponibili al download attraverso il Galaxy Store. Potete scaricare gli aggiornamenti aprendo l’app dal vostro smartphone o tablet e recandovi nella sezione dedicata, oppure selezionando “Aggiorna applicazioni” dopo aver tenuto premuto sull’icona. L’update per il browser dovrebbe raggiungere anche il Google Play Store nei prossimi giorni: potete verificare seguendo il badge qui in basso.

