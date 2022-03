Sebbene Google Chrome sia di gran lunga il browser più utilizzato dagli utenti Android, il team di sviluppatori di Samsung continua a lavorare al miglioramento della soluzione del colosso coreano, ossia Samsung Internet, introducendo di tanto in tanto nuove funzionalità e un esempio ci arriva dalla versione 17 beta.

Le novità della versione 17 beta di Samsung Internet

In particolare, con questa nuova release di Samsung Internet vengono introdotti miglioramenti sia per quanto riguarda la privacy che per l’esperienza di utilizzo del browser e la novità principale è rappresentata da Smart Anti Tracking.

Si tratta di di una raccolta di misure studiate per la salvaguardia della privacy e che può fare affidamento sul supporto del sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Samsung.

Smart Anti Tracking, le cui prime apparizioni risalgono allo scorso anno, sfrutta l’apprendimento automatico sul dispositivo per codificare i cookie di tracciamento, bloccare gli annunci pericolosi e altre operazioni di sicurezza.

Con la versione 17 beta di Samsung Internet questa funzione annullerà tutti i cookie presenti sul device su base settimanale e il team del colosso coreano ha precisato che Smart Anti Tracking è ora impostata di default sui dispositivi commercializzati in Europa, negli Stati Uniti e in Corea del Sud (il sistema può comunque essere disattivato attraverso il menu delle impostazioni del browser).

Tra le altre novità introdotte nella versione 17 beta vi sono l’impostazione predefinita del protocollo HTTPS per la navigazione sul Web, una scheda sulla privacy nella pagina di accesso rapido che mostra tutti i modi in cui il browser protegge la privacy degli utenti, il supporto ai gruppi di schede personalizzati e la possibilità di selezionare testo nelle immagini (il device identifica le parole e le copia negli appunti).

