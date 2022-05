Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 è stato annunciato a novembre 2021 ed è il processore di punta più potente prodotto dell’azienda fino ad oggi. Questo SoC dovrebbe essere utilizzato dai principali smartphone di punta di quest’anno, tuttavia Qualcomm dovrà affrontare la forte concorrenza di Apple, Samsung, Google e MediaTek.

Secondo una recente indiscrezione la società sarebbe pronta a lanciare sul mercato la variante 4G del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Il lancio del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 4G sarebbe imminente

Stando a quanto pubblicato su Weibo dal blogger cinese Li Ang Ang Ang, presto arriverà anche il successore del SoC Qualcomm Snapdragon 888 4G.

Il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 4G sarà un chipset di fascia alta con specifiche simili alla versione 5G ad eccezione del modem e dovrebbe includere un Prime Core basato su ARM Cortex-X2 con frequenza di clock fino a 3 GHz e tre core prestazionali basati sul Cortex-A710 con clock fino a 2,5 GHz.

Inoltre questo chipset dovrebbe presentare quattro core a risparmio energetico basati sull’architettura ARM Cortex-A510 con clock fino a 1,8 GHz e tutti i core avrebbero accesso alla cache condivisa di livello 3 da 6 MB. Secondo Qualcomm la parte CPU guadagnerebbe il 20% in termini di prestazioni e il 30% in termini di risparmio energetico rispetto allo Snapdragon 888 (Plus).

Il processore è abbinato alla GPU Adreno 730 che migliora del 30% le prestazioni grafiche rispetto al precedente chip Adreno 660.

Al momento l’unico produttore che probabilmente utilizzerà questo chipset sembra essere Huawei, poiché si vocifera che la serie Huawei Mate 50 impiegherà il SoC Snapdragon 8 Gen 1 4G.

