Ottime notizie per gli appassionati di modding, con particolare riferimento agli estimatori della LineageOS: a pochi giorni dall’ufficializzazione della versione 19 con base Android 12, la popolare custom ROM ha già ampliato la lista dei modelli con supporto alla nuova release, che ora comprende anche Motorola Moto G100, POCO X3 NFC e un altro paio di smartphone Android.

LineageOS 19: nuovi modelli supportati (+ novità 18.1)

Dopo una fase di sviluppo andata avanti per mesi, la nuova LineageOS 19 con base Android 12 è stata annunciata ufficialmente nei primi giorni di questa settimana. Già in sede di presentazione, il team dell’apprezzata custom ROM avevano reso nota la prima lista dei modelli supportati, comprensiva principalmente di smartphone della serie Pixel di Google, ma anche di vari altri per un totale di 41.

Ebbene, pochi giorni più tardi è già arrivato il momento di aggiornare il conteggio complessivo, perché adesso nell’elenco figurano anche i nomi di Motorola Moto G100, POCO X3 NFC, Razer Phone e Nubia Mini 5G. Di questi, solo il Nubia è una new entry assoluta, mentre gli altri potevano già contare su precedenti versioni della custom ROM. Qui di seguito trovate i link alle pagine ufficiali di tutti i modelli, con annesse istruzioni per l’installazione della ROM modificata:

L’ultima novità attiene a OnePlus 7, anche se nel suo caso il supporto è alla precedente LineageOS 18.1 con base Android 11. Sebbene ciò non dia certezze in tal senso, l’arrivo di questa nuova versione riaccende le speranze per un futuro supporto anche alla release 19 con base Android 12. Ecco il link dedicato a questo modello.

Per il changelog completo della LineageOS 19 e per la lista completa dei modelli supportati (prima delle nuove aggiunte sopra citate), potete fare riferimento al nostro articolo dedicato linkato di seguito.

Leggi anche: LineageOS 19 con Android 12 è ufficiale: novità e modelli supportati