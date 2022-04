Samsung Galaxy S22 Ultra non ha alterato il modus operandi del produttore sudcoreano, che anche quest’anno ha realizzato due varianti del proprio smartphone di punta e le ha commercializzate in diversi mercati: la prima, venduta ad esempio negli Stati Uniti, utilizza la Mobile Platform Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, mentre la seconda, che è quella acquistabile ufficialmente anche in Italia, è equipaggiata con il SoC proprietario Exynos 2200.

In linea generale, le differenze tra i due modelli non sono talmente marcate da poter parlare di due smartphone diversi, tuttavia ci sono e — come si evince dalla recente prova condotta da DxOMark — toccano anche la resa del comparto fotografico.

Samsung Galaxy S22 Ultra: Snapdragon vs Exynos secondo DxOMark

Nei mesi addietro vi avevamo già raccontato di come il team di DxOMark avesse messo alla prova le fotocamere di Samsung Galaxy S22 Ultra in versione Exynos giudicandolo positivamente, pur senza rimanerne particolarmente colpito. Ebbene, questo nuovo test prende in esame il modello con Snapdragon 8 Gen 1 e non perde l’occasione per fare un proficuo confronto tra le due varianti dello stesso smartphone.

Naturalmente, le specifiche tecniche sono le stesse e comprendono:

Principale: sensore da 1/1,33″ a 108 megapixel, pixel da 0,8 μm, 24 mm equivalente, apertura f/1,8, OIS, PDAF, Laser-AF

Ultra-grandangolare: sensore da 1/2,55″ a 12 megapixel, pixel da 1,4 μm, 13 mm equivalente, apertura f/2,2, Dual Pixel AF

Tele 1: sensore da 1/3,52″ a 10 megapixel, pixel da 1,12 μm, 230 mm equivalente, apertura f/4,9, Dual Pixel AF, zoom ottico 10x

Tele 2: sensore da 1/3,52″ a 10 megapixel, pixel da 1,12 μm, 70 mm equivalente, apertura f/2,4, Dual Pixel AF, zoom ottico 3x

Registrazione video: 8K fino a 24 fps, 4K fino a 60 fps, 1080p fino a 60 fps (test in 4K@30fps).

Il punteggio complessivo ottenuto da Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) nella prova di DxOMark è di 131 punti, dunque esattamente gli stessi del modello Exynos (di cui trovate a questo link la nostra recensione), tuttavia è sufficiente entrare nei dettagli dei punteggi per scorgere subito a colpo d’occhio dove si annidino le prime differenze rilevanti: il modello Exynos aveva ottenuto 134 punti nella prova foto, 86 punti nella prova zoom e 114 punti in quella video; il modello Snapdragon fa meglio per le foto con 136 punti, ma leggermente peggio per zoom (82 punti) e video (111 punti).

Insomma, pur occupando esattemente le stesse posizioni nelle classifiche di DxOMark, le due varianti del dispositivo Samsung presentano punti di forza e di debolezza leggermente diversi, che potrebbero spingere gli utenti a preferire l’una oppure l’altra in base a gusti ed esigenze (peccato che poi, all’atto pratico, non sia possibile scegliere davvero quale variante acquistare, a meno di non ricorrere ad un’importazione e accettare i compromessi sulla garanzia).

Confronto

Passando ai dettagli della prova, DxOMark riconosce la bontà del comparto fotografico di Samsung Galaxy S22 Ultra, con qualche piccolo passo in avanti rispetto al modello di precedente generazione specialmente su zoom e video, che comunque non gli permettono di balzare in vetta alla classifica nel segmento Ultra-Premium, specialmente per via della fotografia notturna e della gestione di texture/rumore.

Nelle foto classiche viene evidenziata la buona e precisa resa dei colori e un minore (ma presente) disturbo legato alla luminanza rispetto al modello Exynos; anche la resa della texture è leggermente migliore e l’effetto ghosting viene controllato lievemente meglio. L’esposizione è generalmente corretta in tutte le condizioni, ma il modello Snapdragon si comporta meglio di quello Exynos per riproduzione dei dettagli e quantità di rumore.

Passando alle fotocamere tele, la situazione si ribalta: la variante Exynos mostra una risoluzione più consistente al variare del fattore di zoom e delle condizioni di luce, mentre quella Snapdragon soffre di una certa instabilità.

In video, le due varianti si comportano in modo simile, nel bene e nel male: bene esposizione e gamma dinamica, così come autofocus, ma la troppa accentuazione del contrasto si traduce in sgradevoli artefatti.

