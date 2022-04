POCO F4 GT è stato presentato ufficialmente nel primo pomeriggio di ieri e per qualche giorno può essere acquistato con 100 euro di sconto grazie all’offerta di lancio, sia sul sito ufficiale, sia su Amazon, sia presso altri rivenditori.

POCO F4 GT è disponibile in offerta di lancio su Amazon

POCO F4 GT è uno smartphone Android con specifiche di alta fascia che vuole conquistare il pubblico anche grazie al prezzo di vendita. Mette a disposizione un generoso schermo AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz, protetto da un vetro Gorilla Glass Victus, ma anche il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna.

Xiaomi punta molto anche sul comparto fotografico e offre con il nuovo POCO una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, e una fotocamera anteriore da 20 MP per i selfie. A bordo una batteria a doppia cella da un totale di 4700 mAh, che può contare su una ricarica rapida da ben 120 W (con caricabatterie incluso nella confezione): grazie a questa si passa dallo 0 al 100% in 17 minuti.

POCO F4 GT ha un prezzo consigliato di vendita di 599,90 euro per la versione da 8-128 GB e di 699,90 euro per quella da 12-256 GB, ma fino al 29 aprile 2022 è possibile acquistare entrambe con 100 euro di sconto. Potete trovarli anche su Amazon al prezzo promozionale di lancio di 499,90 e 599,90 euro, con uscita prevista per il 9 maggio 2022. Se siete interessati potete seguire i link qui sotto: se siete indecisi potete dare prima un’occhiata alla nostra recensione.

