Nuovi aggiornamenti sono in distribuzione in queste ore per tre smartphone Android: più precisamente si tratta di OnePlus 10 Pro, Samsung Galaxy M51 e Sony Xperia 10 II. Se siete possessori di uno dei modelli in questione sarete sicuramente interessati a saperne di più, quindi procediamo subito andando a scoprire le novità.

Novità aggiornamento OnePlus 10 Pro

Iniziamo dalla casa cinese, che a distanza di qualche settimana dall’ultimo update sta distribuendo la versione A.13 della sua OxygenOS per OnePlus 10 Pro. Sul forum ufficiale possiamo scoprire le novità: tra queste abbiamo ottimizzazioni per l’algoritmo di lettura delle impronte digitali (che migliora la precisione e ne diminuisce gli errori), miglioramenti nell’efficienza energetica in certe situazioni, miglioramenti nell’elaborazione dell’audio per perfezionare la qualità della comunicazione, miglioramenti alla stabilità della rete, miglioramenti alla qualità dei selfie, la soluzione a un bug che a volte poteva non far accendere da solo lo smartphone all’orario prescelto, oltre a qualche bugfix generico e miglioramento di stabilità.

Non sono invece incluse patch di sicurezza più recenti: OnePlus 10 Pro rimane a quelle di marzo 2022. Per ulteriori dettagli potete seguire questo link.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy M51

Aggiornamento importante per Samsung Galaxy M51: lo smartphone sta iniziando a ricevere Android 12 direttamente con la One UI 4.1, senza dimenticarsi le patch di sicurezza di marzo 2022. Il firmware in distribuzione è il M515FXXU4DVD1 è sta iniziando ad arrivare sui dispositivi a partire dalla Russia.

Le novità portate da Android 12 e dalla One UI 4.1 su Samsung Galaxy M51 sono parecchie e comprendono la tavolozza dei colori (per la personalizzazione dello stile e dei temi), gli indicatori per l’uso di microfono e fotocamera, la Privacy Dashboard, la geolocalizzazione approssimativa, nuovi widget, rinnovamento di tante app tra cui Fotocamera e Tastiera, miglioramenti alla modalità Always On, alla modalità scura, al picture-in-picture e tanto tanto altro.

Novità aggiornamento Sony Xperia 10 II

Android 12 arriva anche su Sony Xperia 10 II, smartphone di fascia media lanciato ormai un paio di anni fa. Il rollout del nuovo firmware riguarda per il momento l’Asia, ma nel giro di qualche giorno dovrebbe allargarsi a tanti altri Paesi.

La versione è la 59.2.A.0.422 e l’installazione richiede un download di quasi 1 GB. Le novità sono parecchie: tra queste possiamo citare i miglioramenti alla personalizzazione del sistema, i nuovi widget, la Privacy Dashboard per il controllo dei permessi, gli indicatori per l’accesso a microfono e fotocamera, la possibilità di attivare la geolocalizzazione approssimativa, le nuove animazioni e le patch di sicurezza più recenti: a bordo ci sono ora quelle di marzo 2022.

Come aggiornare OnePlus 10 Pro, Samsung Galaxy M51 e Sony Xperia 10 II

Tutti e tre gli aggiornamenti potrebbero metterci qualche altro giorno per arrivare sui dispositivi italiani. Potete comunque provare ad aggiornare OnePlus 10 Pro, Samsung Galaxy M51 e Sony Xperia 10 II recandovi nelle impostazioni di sistema, alla voce dedicata agli aggiornamenti software. In caso di esito negativo potete semplicemente attendere qualche giorno per poi riprovare.

