Il brand cinese Xiaomi ha da poco presentato in Cina il nuovo Xiaomi CIVI 1S, uno smartphone di fascia media dotato di caratteristiche molto interessanti e proposto a un prezzo assolutamente competitivo.

Lo smartphone si configura come l’erede dello Xiaomi CIVI presentato lo scorso autunno, del quale riprende fedelmente l’estetica e con il quale condivide praticamente l’intera scheda tecnica.

Xiaomi CIVI 1S è ufficiale e interessante. Purtroppo, solo in Cina

Come dicevamo il “nuovo” Xiaomi CIVI 1S è uno smartphone Android che riprende in tutto e per tutto l’estetica del predecessore, introducendo migliorie per quanto concerne il SoC e l’ottimizzazione degli algoritmi che gestiscono le modalità di scatto, configurandosi come una delle proposte più interessanti della fascia media del produttore cinese.

Esteticamente, al netto della nuova colorazione Miracle Sunshine è il medesimo dispositivo, caratterizzato da una scocca compatta, sottile (poco meno di 7 mm) e leggera (appena 166 g), con il comparto fotografico (tripla fotocamera, 64+8+2 MP) leggermente sporgente.

La parte anteriore dello Xiaomi CIVI 1S ospita un ampio display OLED, leggermente curvo ai bordi, con diagonale da 6,55 pollici, risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e supporto al Dolby Vision. Sotto al display è presente un lettore ottico delle impronte digitali, mentre all’interno di un foro circolare centrato è incastonata la fotocamera anteriore da 32 MP.

Relativamente al comparto fotografico sono stati aggiornati gli algoritmi e sono state introdotte alcune nuove (o migliorate) modalità di scatto, come la Native Beauty Portrait e la Natural Beauty for Boys, per ottimizzare i selfie e i ritratti, grazie a queste modalità specifiche a seconda del genere del soggetto.

Il SoC è lo Snapdragon 778G+ 5G di Qualcomm che prende il posto dello Snapdragon 778G 5G presente sullo Xiaomi CIVI: si tratta dello stesso SoC con CPU octa-core (1+3+4, un Kryo 670 Prime, tre Kryo 670 Gold e quattro Kryo 670 Silver) ma con frequenza di clock leggermente rivista verso l’alto (massimo 2,5 GHz contro i 2,4 GHz); a coadiuvarlo, troviamo ancora 8 o 12 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di memoria a disposizione dell’utente non espandibili.

Vengono confermati in toto anche il completissimo comparto connettività (5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2) e la batteria, un’unità da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 55 W. Xiaomi CIVI 1S arriva sul mercato con la MIUI 13 basata su Android 12.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 158,34 x 71,5 x 6,98 mm

x x Peso: 166 g

Display: OLED da 6,55” FHD+ Refresh rate a 120 Hz Luminosità di picco: 950 nits HDR10+ , Dolby Vision Protezione: Corning Gorilla Glass 5

da SoC: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G con GPU Adreno 642L

con GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR4X)

o (LPDDR4X) Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 2.2), non espandibile

o (UFS 2.2), non espandibile Fotocamera anteriore: 32 MP (f/2.4) con AF

(f/2.4) con AF Tripla fotocamera posteriore: Sensore principale da 64 MP (f/1.79) con PDAF Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), angolo di visione a 120° Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera posteriore: Audio: speaker stereo , no jack da 3,5 mm, Dolby Atmos

, no jack da 3,5 mm, Rete mobile: Dual SIM, 5G (SA/NSA) + Dual 4G VoLTE

(SA/NSA) + Dual Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 LE , GPS , NFC , USB Type-C 2.0 , IR

(802.11 ax), LE , , , Lettore delle impronte digitali sotto al display

Batteria: 4500 mAh con ricarica rapida a 55 W

con ricarica rapida a Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

Immagini dello smartphone

Prezzi e disponibilità di Xiaomi CIVI 1S

Il nuovo Xiaomi CIVI 1S è già disponibile in Cina nelle quattro colorazioni Miracle Sunshine, Pounding Powder, Light Blue e Shiny Black e in tre diverse configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi sul sito ufficiale:

Configurazione 8+128 GB al prezzo di 2299 yuan (circa 327€ al cambio)

al prezzo di (circa 327€ al cambio) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 2599 yuan (circa 369€ al cambio)

al prezzo di (circa 369€ al cambio) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 2899 yuan (circa 412€ al cambio)

Come avvenuto per il suo predecessore Xiaomi CIVI, lo smartphone non dovrebbe essere commercializzato al di fuori dei confini cinesi. Vedremo se l’atteso Xiaomi 12 Lite potrà portare, dalle nostre parti, qualcosa del genere come evoluzione dell’attuale Xiaomi 11 Lite 5G NE.

