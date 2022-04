OnePlus Ace ha una data di lancio, ma è come se fosse già ufficiale

Nelle scorse ore abbiamo assistito ad un intensificarsi delle indiscrezioni sul conto di OnePlus Ace e del suo alter ego OnePlus 10R e il motivo è presto detto: per entrambi la data di lancio è praticamente dietro l’angolo e, sebbene manchi ancora qualche giorno, di segreti da svelare ne sono rimasti ben pochi.

Se questa mattina vi abbiamo parlato delle colorazioni di OnePlus 10R, la cui data di lancio è nota ufficialmente già da qualche giorno, ieri — nell’offrirvi gli sfondi già disponibili al download — vi avevamo confermato come questo modello e OnePlus Ace siano in realtà lo stesso smartphone e come la denominazione diversa serva soltanto ai fini della commercializzazione su mercati diversi.

OnePlus Ace: data di lancio ufficiale

Se, come abbiamo visto in precedenza, OnePlus 10R arriverà in India il prossimo 28 aprile, è direttamente OnePlus — tramite il proprio sito ufficiale — a svelarci che OnePlus Ace vedrà la luce in Cina con una settimana d’anticipo: il 21 aprile alle 19 (ora locale).

In aggiunta alla comunicazione della data di presentazione, il produttore cinese ha anche svelato per intero il design del suo nuovo smartphone, la cui somiglianza con il recentemente annunciato Realme GT Neo 3 — al netto di un diverso posizionamento del flash LED — è più evidente che mai. Date un’occhiata all’immagine di apertura e a quelle seguenti.

La parte anteriore, che per la verità nelle immagini disponibili sul sito ufficiale ancora non si vede, presenterà l’ormai solito design punch hole, dunque con il foro nel display per accogliere la fotocamera anteriore. Al posteriore, al netto di un posizionamento simile del modulo fotografico, OnePlus ha chiaramente optato per uno stile molto meno vistoso e appariscente rispetto alla cugina Realme: niente colorazioni accese o righe bianche molto racing, bensì una cover posteriore con una doppia finitura: liscia sulla parte destra e con un’elegante zigrinatura sul lato sinistro, in corrispondenza del modulo delle fotocamere.

A proposito di queste, a conferma di quanto emerso nei giorni scorsi, sono tre. Infine, dalle immagini si evince anche la già vociferata e purtroppo confermata assenza del classico Aler Slider di OnePlus: mentre da anni tanti utenti sperano che siano gli altri OEM Android ad imitare il produttore cinese, quest’ultimo ha — inspiegabilmente — scelto di privarsi di una peculiarità tanto apprezzata, quantomeno su questo modello. Due le colorazioni: quella nera descritta come low-key con piccoli puntini luminosi, mentre quella blu presenta un effetto artic glow.

Ponendosi in scia proprio del menzionato Realme GT Neo 3, OnePlus Ace sarà il secondo smartphone a far uso della portentosa ricarica rapida fino a 150 W, che permette di ricaricare fino al 50 percento della batteria in appena 5 minuti (a questo proposito, non perdetevi il nostro approfondimento sugli effetti della ricarica rapida sulla batteria degli smartphone).

OnePlus Ace / 10R: probabili specifiche tecniche

In attesa di conferme ufficiali, è obbligatorio non parlare in termini di certezza, tuttavia, a meno di clamorosi ribaltoni, la scheda tecnica di OnePlus Ace e della sua variante internazionale OnePlus 10R — che il 28 aprile dovrebbe debuttare insieme al modello OnePlus Nord CE 2 Lite e alle cuffie true wireless OnePlus Nord Buds — dovrebbe ricalcare fedelmente quella di Realme GT Neo 3. Ecco quanto emerso finora:

Display: E4 AMOLEDda 6,7” con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz

SoC: MediaTek Dimensity 8100

Memoria RAM: 8 o 12 GB(LPDDR5)

Memoria per l’utente: 128 o 256 GB (UFS 3.1)

Fotocamera anteriore: 16 MP

Tripla fotocamere posteriore: principale da 50 MP (Sony IMX766) + ultra-grandangolare da 8 MP (Sony IMX355) + macro da 2 MP.

Connettività: Supporto allereti 5G Wi-Fi, Bluetooth, GPS chip NFC

Batteria: due possibili configurazioni Unità da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 150 W Unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W

Software: OxygenOS 12basata su Android 12.