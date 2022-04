Si avvicina al termine la strepitosa promozione partita qualche giorno fa che permette di acquistare gli smartphone del mondo Xiaomi, quindi anche POCO e Redmi, con uno sconto del 15% utilizzando uno speciale codice. La promo, Xiaomi Fan Festival, sarà valida fino a domani 13 aprile e permette di acquistare, per esempio, POCO M3 Pro 5G a un prezzo incredibile.

POCO M3 Pro 5G in offerta a un prezzo super

Termina alle 23:59 di domani, 13 aprile, la promozione che permette di portarsi a casa POCO M3 Pro 5G a 138,55 euro, un ottimo prezzo soprattutto per chi cerca un terminale di fascia media in grado di garantire buone prestazioni e una buona longevità, grazie al supporto alle reti di quinta generazione.

La promozione è valida sullo store ufficiale di eBay e vi permette di acquistare la versione 4-64 GB con un forte sconto. Ricordiamo che si tratta di uno smartphone con schermo FullHD+ da 6,5 pollici con punch hole, MediaTek Dimensity 700, connettività 5G, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18 watt e una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 megapixel.

Uno smartphone di buone caratteristiche, dunque, soprattutto in relazione al prezzo di vendita che è davvero ottimo, in modo particolare se si considera la presenza della connettività 5G, che vi permetterà di utilizzarlo per diversi anni prima di pensare alla sua sostituzione.

A seguire il link per acquistare POCO M3 Pro 5G sullo store ufficiale di eBay, con il prezzo promozionale valido fino alle 23:59 di domani: per far scendere il prezzo da 163 a 138,55 euro è sufficiente utilizzare il codice sconto ITMIFEST22, da applicare durante la fase d’acquisto.

Acquista POCO M3 Pro 5G al prezzo di 138,55 euro

