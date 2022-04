Motorola ha lanciato a febbraio il gigantesco Moto G Stylus (2022), ma nelle prossime settimane debutterà una versione con connettività di quinta generazione, che dovrebbe semplicemente prendere il nome di Motorola Moto G Stylus 5G (2022). Nell’attesa di potergli mettere sopra gli occhi (e le mani) potete averne un pezzo a bordo del vostro smartphone attuale con gli sfondi ufficiali.

Dove scaricare gli sfondi di Motorola Moto G Stylus 5G (2022)

Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di dare un primo sguardo a Motorola Moto G Stylus 5G (2022) grazie alle immagini trapelate. Lo smartphone di fascia media dovrebbe essere praticamente identico al modello 4G a livello di design, fatta eccezione per le colorazioni Seafoam Green e Black. Le specifiche tecniche subiranno ovviamente qualche modifica: a bordo dovremmo infatti avere il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, affiancato da almeno 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Per il resto dovrebbero “rimanere” la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, l’ampio schermo IPS da 6,8 pollici Full-HD+ (forse con refresh rate aumentato da 90 a 120 Hz) e la generosa batteria da 5000 mAh.

Anche se Motorola non ha ancora diffuso dettagli ufficiali, grazie a XDA possiamo già scaricare gli sfondi di Moto G Stylus 5G (2022). La maggior parte sono in comune con Moto G52, ma il primo è inedito e specifico per il nuovo modello. Sono tutti molto colorati e con uno stile astratto.

Previous Next Fullscreen

Quella qui sopra è solo una galleria da utilizzare come anteprima: per scaricare gli sfondi a risoluzione massima da utilizzare sul vostro attuale smartphone potete seguire il link qui in basso. Vi piacciono gli sfondi pensati da Motorola? Diteci la vostra.

Download sfondi Motorola Moto G Stylus 5G (2022)

Potrebbe interessarti: Recensione Motorola Edge 30 Pro