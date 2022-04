Torniamo a occuparci di Motorola Moto G52, uno degli smartphone che Motorola si prepara a lanciare sul mercato con l’obiettivo di dare uno scossone alla fascia media.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, si tratterebbe di un telefono che non apporta una rivoluzione rispetto alla precedente generazione (ossia Motorola Moto G51), senza tuttavia farsi mancare alcune novità, come ad esempio un processore più veloce.

Tra le feature di Motorola Moto G52 dovremmo trovare un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 680, 4 GB o 6 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore da 2 megapixel per il calcolo della profondità), una batteria da 5.000 mAh, una scocca con certificazione IP52 e Android 12.

Disponibili gli sfondi ufficiali di Motorola Moto G52

In attesa di saperne di più sulle caratteristiche ufficiali del nuovo smartphone di fascia media di Motorola, così come spesso capita, in Rete sono stati diffusi quelli che dovrebbero essere gli screnshot che il produttore pre-caricherà sul suo telefono.

In totale sono 18 gli sfondi inclusi in questa raccolta, 12 dei quali ad oggetto astratto mentre gli altri 6 dedicati a specifiti operatori (alcune di queste immagini sono identiche a quelle trovate nei firmware di Motorola Moto Edge 20 e Moto Edge Plus 2022).

Ecco tutti gli sfondi trovati nel firmware del nuovo smartphone di Motorola:

Potete scaricare la galleria completa sfruttando il seguente link:

scaricate gli sfondi ufficiali di Motorola Moto G52

Restiamo in attesa di scoprire quando Motorola Moto G52 sarà lanciato (ciò probabilmente avverrà a breve), in quali Paesi sarà distribuito e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

