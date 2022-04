La serie Xiaomi 12 è stata recentemente lanciata a livello globale e l’azienda ha anche confermato che Xiaomi 12 Pro verrà lanciato in India. Oggi sono emersi dettagli che riguardano un altro smartphone di questa gamma.

Secondo quanto riportato dall’informatore Yogesh Brar tramite Twitter, la società si sta preparando al lancio di Xiaomi 12 Lite 5G e con l’occasione il leaker ha rivelato le specifiche complete dello smartphone.

Specifiche trapelate di Xiaomi 12 Lite 5G

Secondo quanto riferito il produttore cinese dovrebbe lanciare Xiaomi 12 Lite 5G molto presto in Cina e in altri mercati. Il leaker afferma che il dispositivo sfoggerà un display AMOLED da 6,55 pollici Full HD+ con risoluzione 1080 x 2400 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

È probabile che il display sarà piatto e dotato di un ritaglio in alto al centro, mentre sotto il cofano ci sarebbe il SoC Qualcomm Snapdragon 778G abbinato a 6 GB / 8 GB di RAM e 128 GB / 256 GB di memoria per l’archiviazione interna.

Sul fronte fotografico l’informatore afferma che Xiaomi 12 Lite 5G offrirà una tripla fotocamera posteriore che includerà un sensore principale da 64 MP con supporto per la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una fotocamera ultrawide da 8 MP e un obiettivo macro da 5 MP, mentre la fotocamera frontale per selfie e videochiamate sarebbe da 16 MP.

Ad alimentare questo smartphone Xiaomi ci sarebbe una batteria da 4500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67 W, inoltre Xiaomi 12 Lite 5G offrirebbe il supporto per l’audio Hi-Res per la configurazione a doppio altoparlante.

Xiaomi 12 Lite 5G sarebbe inoltre dotato di uno scanner di impronte digitali sotto il display, ma è improbabile che includerà un jack per cuffie da 3,5 mm. In termini di software il dispositivo dovrebbe eseguire MIUI 13 basata su Android 12. Xiaomi dovrebbe lanciare questo smartphone a breve in India.

