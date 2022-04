MediaWorld si sta impegnando parecchio in questo fine settimana: dopo aver proposto lo Sconto Subito, sfruttabile pure per l’acquisto della serie Galaxy S22, la nota catena lancia il Galaxy Weekend con diverse offerte sugli smartphone e sui tablet Android di Samsung. Se siete alla ricerca di un nuovo device potrebbe valere la pena dargli un’occhiata.

Le offerte Samsung del Galaxy Weekend di MediaWorld

L’iniziativa Galaxy Weekend è valida solo online fino al 10 aprile 2022 e include diversi smartphone e tablet Samsung Galaxy di varie fasce di prezzo. Abbiamo sconti sulla fascia alta (come Galaxy S21 e Galaxy Tab S7 FE) e sulla fascia media, spaziando da Galaxy A52 al meno costoso Galaxy A22 5G. Tutto questo senza dimenticarsi altri prodotti del marchio, come Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Book 15 e alcuni monitor.

Tornando ai dispositivi che più ci interessano vi possiamo segnalare le seguenti offerte:

Nel caso abbiate pensato di sommare gli sconti a quelli dell’iniziativa Sconto Subito dobbiamo purtroppo darvi una delusione: le due promozioni non sono cumulabili, come espressamente specificato nelle condizioni. La catena offre eventualmente la possibilità di pagare in 20 rate a tasso zero (TAN e TAEG 0%). Se volete dare uno sguardo a tutte le offerte del Galaxy Weekend di MediaWorld potete seguire il link qui sotto:

Offerte Galaxy Weekend MediaWorld

