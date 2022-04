Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra sono in super offerta da MediaWorld grazie all’iniziativa Sconto Subito lanciata quest’oggi. Gli smartphone vengono proposti a prezzo di listino, ma grazie allo sconto immediato nel carrello possono essere acquistati a prezzi tra i migliori disponibili online attualmente. Vediamo come.

Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra in super offerta da MediaWorld

Sconto Subito è un’iniziativa lanciata da MediaWorld valida solo online fino al 10 aprile 2022. Il funzionamento è piuttosto semplice: qualsiasi acquisto che superi le soglie prestabilite permette di ottenere uno sconto che parte da 50 euro e arriva fino a 400. Più precisamente queste sono le soglie:

400 euro di sconto con una spesa di almeno 2000 euro

di sconto con una spesa di almeno 200 euro di sconto con una spesa di almeno 1000 euro

di sconto con una spesa di almeno 100 euro di sconto con una spesa di almeno 750 euro

di sconto con una spesa di almeno 50 euro di sconto con una spesa di almeno 500 euro

La promozione prevede alcune esclusioni, ma fortunatamente queste non toccano la serie Samsung Galaxy S22. Gli smartphone possono infatti essere acquistati online con uno sconto di 100 euro o di 200 euro: Samsung Galaxy S22 parte da 778 euro (colorazioni Green e Pink Gold), Samsung Galaxy S22+ da 879 euro e Galaxy S22 Ultra da 1079 euro.

Il modello di punta è presente anche nella versione con 512 GB di memoria interna (1489 euro di listino, sconto MediaWorld a 1392 euro e ulteriori 200 euro di ribasso che lo portano a 1192). Purtroppo nel momento in cui stiamo scrivendo non risulta però disponibile: se siete interessati vi consigliamo di tenere monitorata la pagina, nel caso ritorni disponibile durante il weekend.

Per usufruire dello Sconto Subito MediaWorld non dovete fare altro che aggiungere il prodotto desiderato al carrello: lo sconto sarà aggiunto automaticamente. Ecco i link per procedere all’acquisto dei Galaxy S22 in offerta:

Acquista Samsung Galaxy S22 da 778 euro (anche 256 GB da 828 euro)

Acquista Samsung Galaxy S22+ da 879 euro

Acquista Samsung Galaxy S22 Ultra da 1079 euro (anche 256 GB da 1179 euro)

