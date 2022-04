Sempre più produttori stanno seguendo l’esempio di Apple di rimuovere i caricabatterie a parete dalle confezioni di vendita degli smartphone per ridurre l’inquinamento.

Dopo Samsung, che ha seguito questa strategia per la sua serie Galaxy S21 l’anno scorso, ora anche Realme ha annunciato di aver fatto la stessa scelta per il prossimo smartphone Narzo 50A Prime.

Niente caricabatterie per Realme Narzo 50A Prime

In un recente post pubblicato sui forum della community di Realme, la società ha affermato che non includerà un caricabatterie da parete nella confezione del prossimo smartphone Realme Narzo 50A Prime, come parte della ritrovata iniziativa di sostenibilità della società che ha il proposito di raggiungere obiettivi “Double Zero” in termini di emissioni nette di carbonio zero entro il 2025.

Inoltre, Realme afferma che la decisione di non includere un caricabatterie nella confezione ha permesso all’azienda di aggiungere un paio di extra a Realme Narzo 50A Prime, come un chipset e uno schermo migliori e altri aggiornamenti.

Realme potrebbe aver scelto lo smartphone Narzo 50A Prime per inaugurare questa filosofia di sostenibilità perché probabilmente offrirà le stesse capacità di ricarica dei suoi predecessori.

La serie Narzo, pensata per offrire tecnologie performanti a prezzi competitivi per i giovani utenti, ha debuttato in Italia partendo da Realme Narzo 30 5G.

