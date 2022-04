TCL annuncia oggi il debutto in Italia dei nuovi smartphone della Serie 30. La gamma è composta da quattro modelli che puntano a soddisfare le esigenze degli utenti. La nuova Serie 30, infatti, include il modello “top” TCL 30+ a cui si affiancano il TCL 30, il TCL 30SE e, infine, l’entry level TCL 30E. I quattro smartphone, tutti dotati di Android 12 e SoC firmato MediaTek, sono disponibili da questa settimana sul mercato italiano. Andiamo a vedere le caratteristiche e le schede tecniche complete dei dispositivi ed i prezzi con cui TCL li propone agli utenti italiani.

TCL lancia la Serie 30: al debutto i nuovi TCL 30+, 30. 30SE e 30E

Partiamo dal più completo (e costoso) smartphone della nuova Serie 30 di TCL. Si tratta del nuovo TCL 30+. Lo smartphone in questione può contare sul SoC MediaTek G37 che viene supportato da un display AMOLED da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 60 Hz. Da notare che lo smartphone può contare su 4 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e su di una batteria da 5.010 mAh con ricarica da 18 W.

Il comparto fotografico include una camera posteriore da 50 Megapixel, supportata da due sensori da 2 Megapixel, ed una camera anteriore ultra-grandangolare da 13 Megapixel. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia TCL 4.0. Da segnalare la presenza di un sensore di pronte digitali laterale. Lo smartphone è Dual SIM e può contare sul chip NFC. Non c’è, come per tutti gli altri smartphone della Serie 30, il supporto al 5G.

Da notare, invece, che il TCL 30 riprende quasi integralmente la scheda tecnica della variante Plus registrando però la perdita della camera anteriore ultra-grandangolare che viene sostituita da una più tradizionale fotocamera da 8 Megapixel. Si riduce anche lo storage, che passa a 64 GB. A completare la gamma della Serie 30 di TCL troviamo i più economici TCL 30E e TCL 30 SE.

Entrambi gli smartphone possono contare sul SoC MediaTek G25 affiancato da un display NXTVISION da 6.52 pollici con risoluzione HD+ e “mini notch”. I due smartphone integrano una fotocamera principale da 50 Megapixel. È presente ance una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 15 W. Lato software, ritroviamo anche in questo caso Android 12 con interfaccia utente TCL 4.0.

Prezzi e disponibilità dei nuovi TCL Serie 30

I quattro nuovi smartphone di casa TCL sono disponibili sul mercato italiano da questa settimana. Il top di gamma della serie è il TCL 30+ che arriva in Italia con un prezzo di listino di 229,90 euro. Lo smartphone è disponibile in due colorazioni, Muse Blue e Tech Black. Il TCL 30, invece, presenta un prezzo di 199,90 euro. Anche in questo caso, le colorazioni sono la Muse Blue e la Tech Black. A completare la gamma troviamo il TCL 30SE, proposto al prezzo di 189,90 euro, nelle colorazioni Space Grey e Atlantic Blue, e il TCL 30E che può essere acquistato a 159,90 euro, nelle varianti Space Gray e Atlantic Blue.

Tutti e quattro gli smartphone TCL Serie 30 sono acquistabili direttamente su Amazon. Vi lasciamo di seguito i link alle pagine dei prodotti: