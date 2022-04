A una settimana dalla presentazione globale sta per prendere il via la commercializzazione di Redmi Note 11 Pro+ 5G, il più recente degli smartphone del brand cinese. In occasione del lancio, come avviene sovente, sono previste delle promozioni niente male, che in questo caso permettono di risparmiare fino a 100 euro sul prezzo di listino, davvero niente male.

Redmi Note 11 Pro+ 5G in pillole

A partire da domani 6 aprile il nuovo medio gamma sarà in offerta su AliExpress, una delle più grandi piattaforme di e-commerce del mondo, con una serie di sconti che lo rendono immediatamente appetibile. Prima di scoprire i prezzi però andiamo con ordine, riepilogando le caratteristiche principali del nuovo smartphone Redmi.

Sono davvero tanti i punti di forza ma partiamo dallo schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh a 120 Hz, con soluzione punch hole per alloggiare la fotocamera frontale. Le prestazioni sono di tutto rispetto, grazie al chipset MediaTek Dimensity 920, che fornisce allo smartphone anche la connettività 5G e che è affiancato da 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

La fotocamera non è niente male, con un sensore principale da 108 megapixel, un Samsung HM2 da 1/1.52″con tecnologia pixel binning 9-in-1 per pixel grandi 2,1 micron e ottimi scatti anche con poca luce. Il comparto è completato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel, per catturare anche i dettagli più piccoli.

E cosa dire della batteria, che con i suoi 5.000 mAh è in grado di garantire fino a due giorni di autonomia, anche con un utilizzo particolarmente intenso. E nel caso doveste trovarvi a piedi a metà giornata, vi basteranno 15 minuti per fare il pieno alla batteria, grazia alla ricarica rapida a 120 watt, una delle più rapide attualmente in circolazione.

Redmi ha prestato attenzione anche ai piccoli particolari, come ad esempio il motore di vibrazione sull’asse delle X per un effetto più realistico, soprattutto nei giochi. Non mancano il trasmettitore a infrarossi, per controllare tv, condizionatori e altri dispositivi che utilizzano questa tecnologia, così come il connettore da 3,5 millimetri per collegare le tradizionali cuffie con filo.

Uno smartphone pronto a ritagliarsi una importante fetta nella fascia media del mercato, soprattutto con la promozione che ne accompagna la disponibilità sul mercato.

L’offerta di lancio per Note 11 Pro+ 5G

Sono tre le varianti che potete ordinare e per tutte e tre sono previsti importanti sconti rispetto al prezzo di listino. Si parte dalla versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, proposta di listino a 449,90 euro, con la versione 8-128 GB a 479,90 euro e quella con 8-256 GB a 499,90 euro.

Su AliExpress, grazie anche ad alcuni coupon, potrete risparmiare fino a 100 euro sul prezzo di listino, davvero niente male. Utilizzando il link sottostante potete acquistare Redmi Note 11 Pro+ 5G a 349 euro per la versione 6-128 GB, 369 euro per quella 8-128 GB e 449 euro per la variante 8-256 GB. E con gli sconti presenti nella pagina, la cui disponibilità è però limitata, il prezzo può scendere ulteriormente.

Acquista Redmi Note 11 Pro+ 5G a partire da 349 euro

Informazione Pubblicitaria