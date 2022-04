Il brand cinese realme ha presentato ufficialmente, ammesso che ce ne fosse bisogno vista la quantità (e qualità) dei rumor trapelati finora, il nuovo tablet Android compatto realme Pad mini, secondo tablet della casa che va ad affiancare il fratello maggiore realme Pad.

Tutte le informazioni che sono trapelate nelle ultime settimane, dal design alle specifiche, hanno trovato conferma. Andiamo a ricapitolare il tutto.

realme Pad mini: è ufficiale il tablet Android compatto

Il nuovo realme Pad mini è, come dicevamo, un tablet Android compatto, dotato di un display IPS LCD da 8,7 pollici (risoluzione HD+), con cornici non troppo ridotte, che occupa circa l’85% della superficie frontale.

Niente notch o fori: la fotocamera anteriore, da 5 MP, è collocata sulla cornice superiore del tablet. Sulla parte posteriore, piatta, trova invece alloggiamento una fotocamera da 8 MP, ottimizzata tramite l’intelligenza artificiale, leggermente sporgente rispetto alla scocca.

Per contenere lo spessore in 7,6 mm le scelte progettistiche hanno portato ad inserire all’interno del tablet batteria poco capiente, coi suoi 6400 mAh di capacità, ma dotata del supporto alla ricarica rapida a 18 W. Resta da capire come sarà la resa effettiva del connubio batteria-processore che, per realme Pad Mini, è l’Unisoc Tiger T616: a coadiuvarlo, ci saranno 3 o 4 GB di memoria RAM e 32 o 64 GB di memoria (UFS 2.1) a disposizione per l’utente, espandibili tramite scheda microSD (fino a 1 TB).

La realme UI for Pad, basata su Android 11, che equipaggia il tablet, offre tre modalità per il comfort visivo durante le fasi di lettura: la Eye comfort mode riduce l’emissione di luce blu e quindi l’affaticamento degli occhi; la Reading mode migliora l’esperienza in lettura, simulando le pagine di un libro; la Dark mode, ovvero la modalità scura, è invece perfetta per le letture in notturna.

Scheda tecnica

Di seguito riportiamo tutte le specifiche tecniche di realme Pad Mini:

Dimensioni: 211,8 x 124,5 x 7,6 mm

x x Peso: 372 grammi

Display: IPS LCD da 8,7” , risoluzione HD+ (800 x 1340 pixel, 5:3, 179 ppi)

da , risoluzione (800 x 1340 pixel, 5:3, 179 ppi) SoC: Unisoc “Tiger” T616 (octa-core @ 2 GHz) con GPU Mali-G57 MP1

(octa-core @ 2 GHz) con GPU Memoria RAM: 3 o 4 GB

o Memoria per l’utente 32 o 64 GB (UFS 2.1)

o (UFS 2.1) Fotocamera anteriore: 5 MP (f/2.2)

(f/2.2) Fotocamera posteriore: 8 MP (f/2.0)

(f/2.0) Audio: speaker stereo, jack audio da 3,5 mm

Connettività: LTE , Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.0 , A-GPS , USB Type-C

, , , , Batteria: 6400 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W e alla ricarica inversa

con supporto alla ricarica rapida a e alla ricarica inversa Sistema operativo: realme UI for Pad basata su Android 11

Disponibilità e prezzi

Il nuovo realme Pad Mini è disponibile nelle Filippine in due colorazioni, blu e grigio, e in altrettante configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Configurazione 3+32 GB al prezzo di 9990 pesos filippini (circa 178€ al cambio), proposto al prezzo lancio di 8490 pesos filippini (circa 151€)

al prezzo di (circa 178€ al cambio), proposto al prezzo lancio di (circa 151€) Configurazione 4+64 GB al prezzo di 11990 pesos filippini (circa 213€ al cambio), proposto al prezzo lancio di 9990 pesos filippini (circa 178€)

Non sappiamo ancora se e quando il tablet arriverà in Europa ma, visto il prezzo che da noi sarà sicuramente un pelo più caro (per via di tasse, eccetera), al momento il fratello maggiore realme Pad potrebbe essere la scelta più corretta (e tra l’altro è in offerta su Amazon a 179,99€), a meno che non stiate proprio aspettando un tablet Android dalle dimensioni ridotte.

Potrebbe interessarti anche: Migliori tablet Android – La classifica del mese