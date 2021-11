Dopo aver presentato il suo smartphone di punta, Motorola toglie il velo al resto della nuova serie Moto G di questo fine 2021: sono infatti ufficiali altri quattro modelli, precisamente Motorola Moto G71 5G, Motorola Moto G51 5G, Motorola Moto G41 e Motorola Moto G31. Curiosi di saperne di più? Andiamo a vederli più da vicino.

Motorola Moto G71 5G e Motorola Moto G51 5G ufficiali

I quattro nuovi smartphone Android hanno qualche punto in comune, ma si differenziano sotto tanti aspetti. Per il momento concentriamoci sui due di fascia più alta (come del resto suggeriscono i nomi), ossia Motorola Moto G71 5G e Motorola Moto G51 5G.

Partiamo dal primo, che può contare su display OLED Max Vision da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel, 409 ppi), SoC Qualcomm Snapdragon 695 (CPU octa core Kryo 560 fino a 2,2 GHz, GPU Adreno 619 a 840 MHz), 6 GB di RAM (8 GB per la versione venduta in India e Cina) e 128 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico di Moto G71 5G è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP con PDAF, sensore per la profondità da 8 MP con ultra-grandangolo di 118° e sensore macro da 2 MP, ma anche da un sensore da 16 MP per i selfie.

Vista la fascia di prezzo inferiore, Motorola Moto G51 5G vola un po’ più in “basso” con le specifiche tecniche, anche se ci guadagna con il refresh rate (120 Hz anziché 60): a bordo abbiamo un grande display LCD Max Vision 20:9 da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400) e il SoC Qualcomm Snapdragon 480 Pro affiancato da 4 GB di RAM (in Europa, mentre in Cina si arriva fino a 8) e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 512 GB).

Sempre tripla la fotocamera posteriore, composta da un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare (118°) e per la profondità da 8 MP e uno macro da 2 MP, con una fotocamera anteriore da 13 MP.

Per il resto abbiamo diversi punti in comune: connettività 5G, 4G LTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5, NFC, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e batteria da 5000 mAh. Ecco le schede tecniche complete per una visione d’insieme delle differenze.

Scheda tecnica Motorola Moto G71 5G

display OLED Max Vision 20:9 da 6,4 pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel, 409 ppi) a 60 Hz

Max Vision 20:9 da 6,4 pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel, 409 ppi) a SoC Qualcomm Snapdragon 695

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP (f/1.8, 1,28 μm) con PDAF, ultra-grandangolare e per la profondità da 8 MP (118°, f/2.2, 1,12 μm), macro da 2 MP (f/2.4, 1,75 μm)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.2, 1,0 μm)

connettività 5G, dual SIM, 4G LTE, Wi-Fi dual band, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, USB Type-C (USB 2.0)

design idrorepellente, speaker Dolby Atmos, doppio microfono, porta per il jack da 3,5 mm

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida TurboPower 30

Android 11

dimensioni di 161,19 x 73,87 x 8,49 mm, peso di 179 g

colorazioni: Neptune Green, Arctic Blue e Iron Black

Scheda tecnica Motorola Moto G51 5G

display LCD Max Vision 20:9 da 6,8 pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel) a 120 Hz

Max Vision 20:9 da Full-HD+ (1080 x 2400 pixel) a SoC Qualcomm Snapdragon 480 Pro

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8, 0,64 μm), ultra-grandangolare e per la profondità da 8 MP (118°, f/2.2, 1,12 μm), macro da 2 MP (f/2.4, 1,75 μm)

fotocamera anteriore da 13 MP (f/2.2, 1,12 μm)

connettività 5G, dual SIM, 4G LTE, Wi-Fi dual band, NFC, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, USB Type-C (USB 2.0)

certificazione IP52, speaker Dolby Atmos, doppio microfono, porta per il jack da 3,5 mm

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 10 W

Android 11

dimensioni di 170,47 x 76,54 x 9,13 mm, peso di 208 g

colorazioni: Indigo Blue, Bright Silver e Aqua Blue

Arrivano anche Motorola Moto G41 e Motorola Moto G31

La seconda coppia di smartphone presentata oggi da Motorola è composta da Motorola Moto G41 e Moto G31, due dispositivi piuttosto simili che rispetto ai primi due “perdono” la connettività 5G (come suggeriscono i nomi, del resto).

Motorola Moto G41 dispone di display OLED Max Vision da 6,4 pollici a 60 Hz di refresh rate, SoC Mediatek Helio G85 (con CPU octa core da 2,0 GHz e GPU Mali-G52), 4 o 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB). Il comparto fotografico vede anche qui una fotocamera anteriore da 13 MP e una tripla fotocamera posteriore, stavolta con sensore principale Quad Pixel da 48 MP con OIS, ultra-grandangolare e di profondità da 8 MP e macro da 2 MP.

Motorola Moto G31 presenta alcuni punti in comune: mette infatti a disposizione display OLED Max Vision da 6,4 pollici a 60 Hz e SoC Mediatek Helio G85, affiancato in questo caso da 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna (sempre espandibile fino a 1 TB con microSD). A bordo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP con PDAF, sensore ultra-grandangolare e di profondità da 8 MP e macro da 2 MP, e una fotocamera anteriore da 13 MP. Per entrambi la batteria è da 5000 mAh.

Ecco le schede tecniche complete di Moto G41 e Moto G31.

Scheda tecnica Motorola Moto G41

display OLED Max Vision 20:9 da 6,4 pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel, 409 ppi) a 60 Hz

SoC Mediatek Helio G85

4/6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 48 MP (f/1.7, 1,6 μm) con OIS, ultra-grandangolare e per la profondità da 8 MP (118°, f/2.2, 1,12 μm), macro da 2 MP (f/2.4, 1,75 μm)

fotocamera anteriore da 13 MP (f/2.2, 1,12 μm)

connettività 4G con dual SIM ibrido, Wi-Fi dual band, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, USB Type-C (USB 2.0)

design idrorepellente, speaker Dolby Atmos, doppio microfono, porta per il jack da 3,5 mm

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida TurboPower 30

Android 11

dimensioni di 161,89 x 73,87 x 8,3 mm, peso di 178 g

colorazioni: Meteorite Black e Pearl Gold

Scheda tecnica Motorola Moto G31

display OLED Max Vision 20:9 da 6,4 pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel, 409 ppi) a 60 Hz

SoC Mediatek Helio G85

4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna (espandibile)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP (f/1.8, 1,28 μm) con PDAF, ultra-grandangolare e per la profondità da 8 MP (118°, f/2.2, 1,12 μm), macro da 2 MP (f/2.4, 1,75 μm)

fotocamera anteriore da 13 MP (f/2.2, 1,12 μm)

connettività 4G con dual SIM ibrido, Wi-Fi dual band, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, USB Type-C (USB 2.0)

design idrorepellente, speaker Dolby Atmos, doppio microfono, porta per il jack da 3,5 mm

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 10 W

Android 11

dimensioni di 161,89 x 73,87 x 8,55 mm, peso di 181 g

colorazioni: Meteorite Grey e Baby Blue

Tutti e quattro i nuovi smartphone Android arrivano con Android 11 e la personalizzazione My UX, che offre tutta la leggerezza del sistema operativo del robottino senza skin software ingombranti o applicazioni duplicate.

Prezzi e uscita in Italia di Motorola Moto G71 5G, Moto G51 5G, Moto G41 e Moto G31

La nuova serie Moto G di Motorola sarà disponibile nelle prossime settimane ai seguenti prezzi:

Motorola Moto G71 5G 6-128 GB a 339,90 euro (Iron Black, solo su Amazon)

Motorola Moto G51 5G 4-128 GB a 279,90 euro (Indigo Blue)

Motorola Moto G41 4-128 GB a 269,90 euro (Meteorite Black)

Motorola Moto G31 4-128 GB a 239,90 euro (Meteorite Grey)

