Windows è il sistema operativo per computer più diffuso al mondo e, insieme al pacchetto Office, è anche uno dei più piratati. Il motivo è da ricercarsi nel costo di acquisto, insostenibile per molti utenti, e le alternative gratuite spesso risultano poco pratiche. Eppure c’è un modo per acquistare licenze di Windows e Office in maniera del tutto legale a prezzi pazzeschi, tali da rendere assolutamente inutili anche le pratiche proposte dai furbetti.

GoDeal24 ha la soluzione

Se Windows resta la prima soluzione per quanto riguarda il sistema operativo, visto il supporto da parte della quasi totalità dei produttori di software e accessori, il pacchetto Office è il secondo pacchetto più richiesto, ancora di più in questi anni in cui molti lavoratori hanno conosciuto il lavoro remoto.

Sapevate che è possibile acquistare una licenza di Windows a partire da circa 6 euro o una licenza di Office a partire da 20 euro? Non stiamo scherzando, questi sono giusto un paio di esempi pescati tra le offerte di GoDeal24, azienda specializzata nella rivendita di chiavi di attivazione online.

Vi starete chiedendo come sia possibile avere dei prezzi così bassi, magari pensate che ci sia qualcosa di poco chiaro. In realtà è tutto legale, lo ha stabilito anche una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. GoDeal24 acquista licenze da compagnie che non le utilizzano più, rivendendole a privati con forti sconti.

Lo store online conosce la provenienza di ognuna delle licenze vendute, quindi è in grado di garantirne la validità e regolarità. E non si tratta di chiavi che rischiano di essere bloccate dopo un certo periodo di tempo, una volta acquistate le chiavi possono essere utilizzate senza alcun limite di tempo. Vediamo subito di fare alcuni esempi, per capire meglio di quali prezzi stiamo parlando.

Potete, ad esempio, acquistare una chiave per attivare una delle seguenti versioni di Windows con un ulteriore sconto del 50% rispetto ai prezzi già ottimi, semplicemente inserendo il codice EGD50 prima di procedere al pagamento:

Gli sconti sono ancora maggiori sui pacchetti Office o, per chi sta assemblando un nuovo PC e cerca l’offerta migliore, sui bundle che includono sia la chiave per il sistema operativo sia quella per la suite da ufficio. In questo caso è sufficiente utilizzare il codice EGD62 per ottenere uno sconto del 62% sui prezzi indicati, per un prezzo finale davvero strepitoso.

E su GoDeal24 trovate in promozione anche numerosi strumenti per mantenere in perfetta efficienza i vostri computer, anche in questo caso con prezzi particolarmente vantaggiosi:

Una volta completato l’acquisto su GoDeal24 riceverete una mail con tutte le informazioni necessarie all’attivazione del prodotto, insieme al link per scaricare il software dal sito del relativo produttore. Una volta completato il download potrete procedere all’installazione e successivamente all’attivazione utilizzando la chiave ricevuta.

In pochi minuti quindi potrete iniziare a utilizzare il nuovo software, senza dover attendere la spedizione di supporti fisici o inutili scatole, pronti per diventare subito produttivi. Per qualsiasi necessità, pre e post vendita, ricordate che GoDeal24 ha un servizio di assistenza tecnica che risponde 24/7 a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria