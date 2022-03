Nuovo MediaWorld Smart a Genova: negozio green e a misura di cliente

Apre i battenti oggi — 31 marzo 2022 —, dopo l’evento inaugurale di ieri, il nuovo negozio MediaWorld Smart di Genova, nonché il primo di tutta la regione Liguria: si tratta di un negozio di prossimità pensato per avvicinarsi alle nuove esigenze dei clienti e per essere complementare all’esperienza d’acquisto online tramite il sito della nota catena.

MediaWorld Smart: che cosa vuol dire

Quello aperto a Genova non è il primo negozio Smart di MediaWorld — è il quarto, dopo quelli con lo stesso format aperti nei centri cittadini di Varese, Roma e Torino —, che utilizza tale attributo per indicare una realtà più a misura di consumatore, un negozio dalle dimensioni più contenute in confronto ai classici mega store e capace di offrire un contatto diretto tra clienti e addetti alle vendite.

Luca Bradaschia, Amministratore Delegato di MediaWorld, ne ha parlato in questi termini:

«Il format Smart ha come ambizione di andare proprio dove risiede il cliente, sviluppando il concetto dello store di prossimità e rafforzando la presenza del brand nei centri città. Proprio per questo, siamo particolarmente orgogliosi di arrivare a Genova nella zona dell’ex mercato di Corso Sardegna e di contribuire alla riqualificazione di uno spazio che potrà tornare a essere un punto di riferimento per vivere la città».

MediaWorld Smart a Genova: info, servizi e promozione inaugurale

Il nuovo store di MediaWorld sorge, infatti, in Corso Sardegna 165 e si inserisce nell’ambito di una più ampia opera di riqualificazione della zona, che nel prossimo futuro vedrà anche l’apertura di altre attività, a partire dai ristoranti.

Si accennava alle dimensioni ridotte, ebbene il nuovo MediaWorld Smart è un negozio con una superficie di vendita di circa 250 mq ed è affidato alle cure di un team di 1o persone. La modernità dello store — a quanto dichiara la società — trova espressione anche nella sua attenzione alla componente green, dall’utilizzo di impianti a LED alla climatizzazione con recupero di calore, passando per i pavimenti realizzati con materiale riciclato e per l’utilizzo di energia 100% green.

Quello di Genova, al pari degli altri MediaWorld Smart operativi in Italia, si inserisce nell’ambito della strategia omnicanale della nota catena. Il negozio, infatti, si integra perfettamente con i servizi offerti online e mette a disposizione della clientela genovese delle soluzioni comode per finalizzare in negozio un ordine fatto online attraverso i servizi di pick-up e pick&pay.

Naturalmente, non manca la possibilità di effettuare per intero in negozio i propri acquisti e anche sotto questo profilo si segnala una componente smart: oltre all’assortimento altamente selezionato di prodotti in esposizione di varie categorie, i clienti avranno a disposizione lo “Scaffale Infinito”, che consentirà loro di acquistare anche tutti i prodotti non esposti direttamente in negozio.

In aggiunta a questo, i clienti potranno richiedere prodotti preconfigurati, avere accesso ai servizi di riparazione degli smartphone e persino ricevere un aiuto professionale a casa propria, così da poter personalizzare la propria esperienza d’acquisto.

Il nuovo negozio MediaWorld Smart di Genova ha aperto le porte ai clienti questa mattina alle ore 9 in punto e, se vi trovate in zona, potrebbe valere la pena farci un salto, perché fino a domenica 3 aprile sarà attiva la promozione NO IVA, che sconta del 22% una serie di prodotti selezionati. Per maggiori dettagli sul negozio e sui servizi che mette a disposizione, nonché per le indicazioni stradali e i contatti, fate riferimento a questa pagina sul sito ufficiale di MediaWorld.

Potrebbe interessarti anche: MediaWorld lancia la BACKUP WEEK: tante offerte su SSD e altre periferiche