Oltre alla nuova funzione degli adesivi di testo personalizzati introdotta con l’ultimo Pixel Feature Drop, il team di sviluppatori di Gboard ha deciso di implementare anche una funzionalità “Emojify” contrassegnata da un pulsante a forma di bacchetta magica.

Questa nuova icona, che va a prendere il posto di quella relativa alla digitazione vocale a destra della striscia dei suggerimenti di Gboard nel momento in cui il sistema la ritiene pertinente, ha il compito di “trasformare in un’emoji” ciò che è stato digitato dall’utente.

Ecco come funziona la nuova icona di Gboard

Il team di Google descrive così questa nuova funzione:

Tocca il tasto emojify per aggiungere emoji all’interno di una frase o sostituire tutto il testo con emoji

E un utente su Reddit per il quale questa nuova funzione è stata già abilitata spiega che in pratica Emojify non fa altro che inserire emoji che sono rilevanti in base al contenuto del messaggio.

Si tratta, in sostanza, di una funzione simile a quella degli adesivi di testo personalizzati, che vengono generati da ciò che l’utente sta attualmente digitando e da qualsiasi faccina aggiunta.

Purtroppo al momento non sono chiari i progetti del team di Google per quanto riguarda Emojify, in particolare se si tratti di una funzione riservata ai soli possessori di smartphone della serie Google Pixel o se, al contrario, nelle prossime settimane verrà implementata a livello generale su Android.

Allo stato attuale, ad ogni modo, è stata abilitata solo per una ristretta cerchia di utenti e non sembra dipendere dalla versione di Gboard installata sul device.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Gboard (incluse quelle beta) da APK Mirror, installando manualmente il relativo file APK (trovate qui la pagina dedicata).

La versione stabile dell’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: