A poco più di due anni dalla presentazione di Samsung Galaxy XCover Pro, il brand sudcoreano è al lavoro per aggiornare il proprio smartphone rugged: il successore dovrebbe essere Samsung Galaxy XCover Pro 2, smartphone che oggi è stato vittima di una corposa fuga di notizie.

Sono, infatti, trapelati video e immagini render in altissima definizione di questo smartphone resistente di Samsung, oltre a tutta una serie di specifiche chiave che lo caratterizzeranno.

Samsung Galaxy XCover Pro 2: trapelano render e specifiche chiave

Ad orchestrare il tutto, ci ha pensato il solito OnLeaks, al secolo Steve Hemmerstoffer, in collaborazione con il portale zoutons.ae: del prossimo rugged di casa Samsung sono stati pubblicati dei render in 5K e un video che lo mostra a 360°.

La parte frontale dello smartphone è piatta e ospita un display Infinity-V di Samsung contornato da cornici piuttosto generose, una caratteristica comune agli smartphone rugged.

Samsung Galaxy XCover Pro 2 sembra in generale caratterizzato da linee molto semplici, con una particolare trama presente sia lungo i bordi che nella parte posteriore dove trova alloggiamento il comparto fotografico con due fotocamere.

Il prossimo rugged di Samsung potrebbe, inoltre, offrire una feature più unica che rara su uno smartphone: la back cover dovrebbe essere removibile per consentire la sostituzione immediata della batteria. Dai render, poi, è possibile apprezzare la presenza di un lettore delle impronte digitali montato lateralmente, sul pulsante di accensione-spegnimento, e del jack audio da 3,5 mm.

Specifiche chiave dello smartphone

Protagonisti del leak non erano solo i render, ma anche le specifiche chiave che vanno a configurare questo smartphone rugged come un dispositivo molto interessante.

Sebbene in un primo momento si parlasse dello Snapdragon 778G di Qualcomm come motore dello smartphone, gli ultimi rumor hanno virato in un’altra direzione, nel segno della continuità. Così come il predecessore Galaxy XCover Pro sfruttava lo stesso SoC di Galaxy A51 (l’Exynos 9611), Galaxy XCover Pro 2 sfrutterà lo stesso SoC dell’attuale Galaxy A53 5G, ovvero l’Exynos 1280.

Vediamo le altre specifiche trapelate:

Dimensioni: 169,5 x 81,1 x 10,1 mm

x x Display “piatto” da 6,56 pollici

SoC Samsung Exynos 1280 con GPU Mali-G68

con GPU 6 GB di memoria RAM

di memoria RAM Fotocamera anteriore in un notch a goccia (Infinity-V di Samsung)

Doppia fotocamera posteriore

Supporto alle reti 5G

Lettore delle impronte digitali laterale

Presenza del jack audio da 3,5 mm

Sistema operativo Android 12 con One UI 4

Va sottolineato inoltre che, in base alle recenti policy sugli aggiornamenti di Samsung, anche Samsung Galaxy XCover Pro 2 dovrebbe ricevere ben quattro anni di aggiornamenti software e cinque anni di aggiornamenti relativi alla sicurezza.

Quando arriverà Samsung Galaxy XCover Pro 2?

Il brand sudcoreano deve ancora annunciare ufficialmente Samsung Galaxy XCover Pro 2, mancano quindi le informazioni relative alla data di presentazione e al prezzo a cui verrà proposto, anche se si vocifera che possa arrivare durante l’estate.

Continueremo ad aggiornarvi sullo smartphone, sia in caso di ulteriori notizie in anteprima, sia non appena verrà ufficializzato da Samsung.

