Lo scorso settembre, Google aveva anticipato come Chat avrebbe permesso di effettuare chiamate individuali senza il bisogno di utilizzare un indirizzo URL, in maniera simile a quello che già faceva Hangouts. Ora questa nuova funzione è in distribuzione nella versione di Google Chat all’interno di Gmail.

Ecco le nuove funzionalità di Chat integrate in Gmail

Una volta ricevuto l’aggiornamento potrete notare, mentre messaggiate con qualcuno, la presenza di due nuovi pulsanti nella parte superiore destra della schermata, questi vi consentiranno rispettivamente di avviare una chiamata vocale o una videochiamata. A differenza di quanto accadeva in precedenza, non verrà più inserito un link di invito all’interno della chat su cui l’interlocutore doveva cliccare, ma partirà direttamente la chiamata. Durante la conversazione le chiamate attive verranno notificate attraverso una barra blu, posta nella parte superiore della schermata, con indicazioni sull’interlocutore e sulla durata della conversazione stessa; le chiamate perse verranno notificate con il colore rosso ed è stata inoltre aggiunta l’icona di Meet accanto alle altre.

Al momento le chiamate istantanee tramite Meet sono disponibili solo per le conversazioni individuali, e richiedono di essere utilizzate tramite Gmail anche qualora abbiate l’applicazione Google Chat installata sul vostro smartphone. L’aggiornamento è in fase di rilascio e si presume che a breve tale funzionalità verrà estesa anche alle chiamate di gruppo, in fondo è la stessa Google a dichiarare che: “Poiché alcuni team iniziano a tornare in ufficio, mentre altri rimangono distribuiti, speriamo che ciò renda più facile il collegamento con i colleghi nel mondo del lavoro ibrido. Questa funzione ti consentirà di passare facilmente dalla chat a una chiamata video o audio quando necessario, aiutandoti a collaborare e a portare avanti il ​​tuo lavoro”.

Potete controllare la disponibilità dell’aggiornamento dal badge qui sotto.