Realme ha presentato quest’oggi due nuovi smartphone Android di fascia bassa, pensati per i giovani e per chi vuole spendere poco. Si tratta di Realme C35 e Realme C31: scopriamo insieme tutti i dettagli, dalle specifiche tecniche al prezzo di vendita per l’Italia.

Realme C35 e Realme C31 ufficiali: ecco specifiche tecniche e funzionalità

Realme C35 spicca per la sua fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.8, la stessa del modello GT 2 Pro, affiancata da una per gli scatti in bianco e nero e i ritratti con f/2.8 e da una per le macro fino a 4 cm. Per i selfie è presente un sensore da 8 MP targato Sony con Intelligenza Artificiale.

Lo smartphone è progettato per risultare il modello entry level più elegante del 2022, con cornici contenute (90,7% di rapporto schermo-corpo) e uno spessore di 8,1 mm: risulta il più sottile del suo segmento ed è disponibile nelle colorazioni Glowing Black e Glowing Green.

Può contare su un display da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD (per la prima volta nella serie C) e su un processore Unisoc T616 in grado di arrivare a 230.000 punti su AnTuTu, affiancato da 4 GB di RAM e da 64 o 128 GB di memoria interna. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 18 W: il produttore promette una durata fino a 39 giorni in standby e una ricarica del 50% in 49 minuti.

Realme C31 è sottile 8,4 mm ed è disponibile nelle colorazioni Light Silver e Dark Green. Dispone di un processore Unisoc T612 (circa 224.000 punti su AnTuTu), affiancato da 3 o 4 GB di RAM e da 32 o 64 GB di memoria interna, e di una batteria da 5000 mAh che può garantire fino a 45 giorni in standby. Nonostante il prezzo contenuto, offre un sensore d’impronte digitali laterale per uno sblocco rapido.

Per il resto mette a disposizione un display HD+ da 6,5 pollici, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony da 13 MP, per il bianco e nero da 2 MP e per le macro da 2 MP. Entrambi i dispositivi offrono una Realme UI R Edition basata su Android 11.

Prezzi e uscita di Realme C35 e C31

Realme C35 è disponibile da oggi in Italia nelle due varianti 4-64 GB e 4-128 GB al prezzo di rispettivamente 179 e 199 euro. Realme C31 arriverà ufficialmente tra qualche giorno, l’1 aprile 2022, nelle versioni 3-32 GB e 4-64 GB al prezzo di 149 e 169 euro.

Entrambi possono già essere acquistati su Amazon ai link qui in basso, ma saranno disponibili anche sul sito ufficiale e presso le principali catene di distribuzione.

