Dopo nemmeno 24 ore dalla conclusione dell’evento The Truth con cui Nothing ha svelato primi dettagli su design e caratteristiche del suo primo iconico smartphone Android che vedremo quest’estate (ne avevamo parlato in questo articolo), sbuca online un primo concept che immagina il design di Nothing phone (1).

Andiamo a scoprire questo concept, e ricapitoliamo tutto ciò che sappiamo finora sullo smartphone.

Nothing phone (1) immaginato in un concept “influenzato” da iPhone X

Partiamo dalle cose note: Nothing phone (1) arriverà durante l’estate, sarà dotato di un SoC Snapdragon di Qualcomm (società che investe in Nothing) e verrà lanciato con il sistema operativo personalizzato Nothing OS: questo garantirà agli utenti tre anni di aggiornamenti software e quattro anni di aggiornamenti relativi alla sicurezza.

Durante l’evento del 23 marzo, oltre a tutte le belle parole del co-fondatore Carl Pei, l’azienda ha lasciato un teaser (visibile in copertina) che ci fornisce possibili indicazioni su quale potrebbe essere il design del primo iconico smartphone del brand.

A condividere il concept di Nothing phone (1) realizzato sulla base del teaser diffuso ieri, ci ha pensato il noto leaker Ben Geskin tramite un post sul social network Twitter.

In piena coerenza rispetto alla filosofia di design introdotta dal brand con le cuffie Nothing ear (1), lo smartphone viene immaginato con una back cover semi-trasparente che consente di ammirare tutta la componentistica interna e con il nome del prodotto posizionato in basso.

Soffermandoci sul posteriore, questo viene caratterizzato dai tratti riportati nell’immagine teaser; nella “C” presente in alto a sinistra, è collocato un modulo fotografico, composto da due sensori, che richiama molto da vicino il design dell’iPhone X di Apple. Il grosso segno che caratterizza la parte centrale potrebbe, invece, indicare la presenza delle bobine per la ricarica wireless in stile Mag Safe, altro elemento, eventualmente, preso in prestito da Apple.

Analizzando la parte anteriore, invece, la selfie-camera viene immaginata di tipo “punch-hole” (incastonata in un foro circolare); la schermata presente sul display, invece, ci mostra la schermata di blocco dello smartphone. Grazie a questa, si percepisce l’esperienza stock di Android che riprende l’idea voluta da Nothing sul proprio Nothing OS: a parte elementi classici, sono presenti un orologio “particolare” in pieno stile Nothing e una sorta di widget che mostra il prossimo appuntamento in agenda.

You’ve speculated, and now you know. Nothing phone (1) is officially coming. It’s unlike anything else. Summer 2022. Sign up for the latest updates on https://t.co/pLWW07l8G7. pic.twitter.com/Lo4UPkk7MT — Nothing (@nothing) March 23, 2022

I rumor cominciano ad addensarsi attorno al Nothing phone (1) anche se siamo ancora molto distanti dalla finestra di lancio che è fissata, come dicevamo, per la prossima estate.

Chi vi scrive è estremamente scurioso di conoscere fin dove si spingeranno Carl Pei e soci con il nuovo progetto. E voi? Fatecelo sapere con un commento!

