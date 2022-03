Repainer è un’applicazione che porta temi Material You personalizzabili e dinamici su qualsiasi dispositivo che esegue Android 12 e versioni successive.

L’app è sviluppata dal Senior Member XDA kdrag0n che oggi ha annunciato tramite Twitter il rilascio di un’aggiornamento che porta nuovi temi Material You per i dispositivi che eseguono Android 13 e OneUI 4.x di Samsung senza bisogno di effettuare il root.

Ecco le novità dell’app Repainter 1.2.0

La novità più significativa dell’aggiornamento 1.2.0 dell’app Repainter riguarda i possessori di smartphone della famiglia Google Pixel, in quanto non avranno più bisogno di utilizzare Shizuku per cambiare i temi sul loro dispositivo.

L’app supporta anche gli stili di colore dinamici Material You in Android 13 DP2, a cui Google sta lavorando su cinque diverse varianti, permettendo non solo di scegliere un insieme di colori quando si imposta uno sfondo, ma anche diversi stili con tonalità variabili. Il registro delle modifiche cita anche le consuete correzioni di bug e miglioramenti della stabilità e delle prestazioni.

L’app Repainter è disponibile nel Play Store di Google ed è possibile installarla, oppure aggiornarla, utilizzando il badge sottostante.

