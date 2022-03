Nelle ultime ore Big G ha annunciato tramite il blog della community Nest, l’arrivo per il prossimo futuro di un aggiornamento dell’app Google Home; lo scopo è quello di avere a disposizione un unico luogo dal quale configurare, gestire, automatizzare e controllare tutta una serie di dispositivi compatibili nella nostra casa. Vediamo insieme qualche dettaglio.

Controlli più semplici per Google Home

L’aggiornamento in questione vuole offrire interazioni più semplici e senza interruzioni in tutta la casa, basandosi sulle esperienze dei controlli domestici Android e degli smart display Google Nest; verrà migliorato il metodo di interazione e controllo dei dispositivi. Per questo, nelle prossime settimane, verranno lanciati nuovi controlli nella homepage dell’app per semplificare il controllo dei dispositivi utilizzando meno tocchi, qualcosa di simile anche esteticamente a quanto già visto con i controlli della casa intelligente lanciati con Android 11.

I nuovi controlli saranno disponibili sia su Android che su iOS, renderanno più intuitivo comprendere lo stato dei dispositivi di casa, in modo da poter regolare le luci o la riproduzione musicale velocemente; sarà sufficiente un tocco per spegnere o accendere un dispositivo, uno swipe laterale verso destra o sinistra per effettuare le regolazioni e un tap prolungato per accedere ad ulteriori controlli.

Impostazioni sulla privacy

Con l’aggiornamento verranno anche introdotte nuove impostazioni riguardanti la privacy, saranno raggruppate tutte nello stesso luogo e sarà possibile rivedere e regolare i controlli inerenti, l’attività domestica, nonché le impostazioni dei dati raccolti dall’assistente. Sarà possibile gestire le impostazioni della famiglia, rilevando l’eventuale presenza in casa attraverso i dispositivi idonei, così da poter avviare le routine “a casa” e “fuori casa”; anche sotto questo aspetto saranno disponibili nuovi controlli per la privacy dei nostri dati, collegati sia alle routine che ai dispositivi interessati. Inoltre, saranno disponibili e consultabili i principi di privacy e sicurezza su cui si basa Google, nonché gli impegni (sempre inerenti privacy e sicurezza) di Nest in casa.

Monitoraggio delle attività più completo e ordinato

In seguito, entro fine mese, verranno anche implementate migliorie alla gestione delle attività rilevate, per aiutare l’utente a capire meglio cosa accade all’interno di casa o nelle immediate vicinanze.

Sarà disponibile un layout aggiornato e più intuitivo, che ordinerà automaticamente gli eventi più recenti e importanti; il raggruppamento degli eventi consentirà agli utenti di avere una panoramica generale, senza la necessità di scorrere un elenco di eventi ripetitivi. L’aggiornamento in questione dovrebbe essere rilasciato nei prossimi giorni, qualora non lo riceviate in automatico potete sempre controllare direttamente nel Play Store tramite il badge sottostante.