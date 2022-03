Amazon continua la serie di promozioni volte a premiare gli utenti e, dopo quelle molto interessanti viste nei giorni scorsi, adesso tocca a una nuova promozione con lo scopo di promuovere l’utilizzo dell’applicazione proprietaria per smartphone.

Se avete un account Amazon ma avete sempre effettuato l’accesso dal tablet o dal computer è giunto il momento di installare l’applicazione, scaricabile gratuitamente dal Google Play Store, nel vostro smartphone e accedere. Per questo piccolo disturbo Amazon vi ricompenserà con un buono sconto del valore di 15 euro.

Come avere il buono sconto di 15 euro di Amazon

Tutti gli utenti che effettueranno il primo accesso entro le ore 23:59 del 30 giugno 2022 riceveranno il buono sconto da 15 euro da utilizzare entro le ore 23:59 del 30 giugno 2022 con una spesa minima di 30 euro. L’offerta è valida solo per chi effettua il primo accesso: se avete già utilizzato l’applicazione, anche senza effettuare acquisti, non potete ricevere il buono di 15 euro.

Se effettui il primo accesso sulla App Amazon tra le ore 00:00 del 7 marzo 2022 – 30 giugno 2022, puoi ricevere un buono sconto di 15 euro spendibile su un ordine di almeno 30 euro effettuato tramite l’App Amazon. Se sei eleggibile per la promozione, puoi richiedere il buono sconto di 15 euro accedendo al tuo account nell’App Amazon, e poi cliccando sul banner che compare in homepage nell’App Amazon Potrebbe essere necessario scorrere nell’App finché non trovi il banner. Dopo aver cliccato sul banner, il buono sconto verrà applicato al tuo account e potrà essere utilizzato per ordini idonei effettuati tramite l’App Amazon entro le ore 23:59 del 30 giugno 2022 (verifica quali sono gli ordini idonei nei termini e condizioni riportati di seguito). *Offerta disponibile solo sulla App Amazon per iPhone o Android phone. E’ esclusa la App Amazon per tablet Android, Windows Phone o iPad. Si applicano i termini e condizioni descritti di seguito.

Per ottenere il buono è sufficiente accedere per la prima volta all’applicazione e cliccare sul banner che comparirà immediatamente sul display del vostro smartphone oppure cliccare sul link che trovate subito qua sotto. Trovate tutti i dettagli relativi all’iniziativa a questo indirizzo, ma non dimenticate di correre a scaricare l’applicazione di Amazon dal Google Play Store.

Clicca qui e applica la promo per il buono Amazon di 15 euro