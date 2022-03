Ci sono due nuovi smartphone in arrivo sul mercato europeo. Il primo è la versione Global del nuovo Redmi K40S. Lo smartphone in questione è stato recentemente presentato in Cina ed ora potrebbe arrivare anche sul mercato internazionale dopo un rebranding che lo renderà parte della gamma POCO. Contestualmente, Huawei ha aperto i preordini, in Spagna, per il nuovo Huawei nova 9 SE confermando la volontà di continuare a lanciare nuovi smartphone in Europa, nonostante l’assenza dei servizi Google. Vediamo i dettagli sui due nuovi smartphone:

Il Redmi K40S sta arrivando anche in Europa ma con marchio POCO

Partiamo dalla versione Global del nuovo Redmi K40S. Lo smartphone, come detto nell’introduzione, è stato recentemente annunciato da Redmi in Cina, come alternativa economica ai Redmi K50. Si tratta di un dispositivo molto interessante. La scheda tecnica, infatti, comprende un display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è anche l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 870 supportato da varie combinazioni di RAM e storage.

Il comparto fotografico, sulla carta, sembra essere più modesto con un sensore da 48 Megapixel supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e uno per le macro da 2 Megapixel. La batteria da 4.500 mAh potrebbe essere sottodimensionata ma la ricarica rapida da 67 W rappresenta di certo una buona notizia. A completare le specifiche c’è il sensore di impronte digitali laterale. Non c’è il jack per le cuffie.

Il nuovo Redmi K40S, nel complesso, è, quindi, uno smartphone molto interessante. Per il mercato globale, possiamo aspettarci un rebranding però. La variante Global dello smartphone (numero di modello 22021211RG, recentemente apparsa su Geekbench) dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di POCO F4. Il debutto potrebbe essere programmato già per questa primavera.

Huawei non si ferma e porta in Europa il nova 9 SE

Nel frattempo, Huawei non intende fermare il lancio di nuovi smartphone in Europa. È in arrivo, infatti, il nuovo Huawei nova 9 SE. Lo smartphone, presentato ad inizio marzo in Cina, è disponibile, senza particolari annunci, sullo store spagnolo di Huawei. Attualmente, il dispositivo è in preordine con un prezzo già scontato di 289 euro (il listino ufficiale è però di 349 euro).

La scheda tecnica del nuovo Huawei nova 9 SE è interessante anche l’assenza dei servizi Google continua ad essere un problema, in molti casi, irrisolvibile. Tra le specifiche troviamo un ampio display da 6.78 pollici con pannello IPS LCD da 90 Hz e risoluzione Full HD. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 680 (senza supporto al 5G) supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

A completare la scheda tecnica troviamo un comparto fotografico composto da quattro sensori posteriori. Oltre ai “soliti” due sensori da 2 Megapixel e all’ultra-grandangolare da 8 Megapixel, c’è anche un sensore da 108 Megapixel (apertura f/1.9) che rappresenterà il riferimento dell’intero comparto fotografico. Presente anche una camera anteriore da 16 Megapixel.

La batteria è da 4.000 mAh (ma c’è la ricarica rapida da 66 W) ed il sensore di impronte è laterale. Il sistema operativo è Android 11 con EMUI 12, senza servizi Google. Al momento, il nuovo Huawei nova 9 SE non è ancora disponibile sullo store online di Huawei in Italia. Lo smartphone dovrebbe arrivare anche su Amazon dove è, invece, disponibile il Huawei nova 9.