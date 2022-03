Dopo aver lanciato un mese fa Redmi K50 Gaming, oggi il brand ufficializza altri due membri della famiglia K50, sono infatti stati presentati in Cina Redmi K50 e Redmi K50 Pro; scopriamoli insieme.

Caratteristiche top per i nuovi Redmi K50

A differenza della versione Gaming, dove si è optato per lo Snapdragon 8 Gen 1, i nuovi smartphone di Redmi possono contare sugli ultimi processori top di gamma di Mediatek; K50 è infatti mosso dal Dimensity 8100, processore octa core composto da quattro core Cortex-A78 e quattro Cortex-A55, mentre la versione Pro ha sotto il cofano il fratello maggiore, Dimensity 9000 con un core Cortex-X2, tre CPU Cortex-A710 e quattro core Cortex-A510. Entrambi i dispositivi sfoggiano un ampio display da 6,67 pollici, AMOLED con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Redmi K50 è alimentato da una batteria da 5.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W che consente di ricaricare completamente il dispositivo in 48 minuti; K50 Pro invece può contare su una batteria leggermente più piccola, 5.000 mAh, che però supporta la ricarica rapida da 120 W, in grado secondo l’azienda di ricaricare lo smartphone in soli 19 minuti dallo 0% al 100%. Il comparto fotografico dei due fratelli differisce solamente per il sensore principale, K50 ha una fotocamera principale da 48 MP con OIS (Sony IMX582), mentre K50 Pro può vantare un sensore primario da 108 MP sempre con stabilizzazione ottica dell’immagine; gli altri due sensori sono per entrambi un ultrawide da 8 MP e un sensore macro da 2 MP, anteriormente per entrambi una fotocamera frontale da 20 MP alloggiata nel classico foro centrale nel display. Entrambi i modelli non hanno un sensore per il rilevamento delle impronte digitali integrato nel display, che troviamo invece lateralmente, posto sul pulsante di accensione; K50 e K50 Pro sono dotati di MIUI 13 basata su Android 12.

L’azienda ha anche ufficializzato Redmi K40s che. in buona sostanza, è il POCO F3 con qualche piccola differenza, può infatti contare su uno stabilizzatore ottico di immagine per la fotocamera principale, al posto del sensore macro da 5 MP ne ha uno da 2 MP e può contare su una ricarica rapida da 67 W anziché da 33 W; per il resto processore (Snapdragon 870), display (AMOLED da 6,67 pollici FULLHD+ a 120 Hz) e tagli di memoria (6/8/12 GB RAM LPDDR5 e 128/256 GB di archiviazione interna) rimangono invariati.

Prezzi e disponibilità

Entrambi gli smartphone sono attualmente disponibili per il pre ordine in Cina, con disponibilità a partire dal 22 marzo, come già sappiamo, verranno in seguito commercializzati anche in atri mercati cambiando nome; ad ogni modo questi i prezzi per il mercato cinese (che subiranno sicuramente variazioni al rialzo quando arriveranno da noi):

Redmi K 50

8 GB + 128 GB al costo di 2399 yuan (circa 340 euro al cambio attuale)

8 GB + 256 GB al costo di 2599 yuan (circa 369 euro al cambio attuale)

12 GB + 256 GB al costo di 2799 yuan (circa 397 euro al cambio attuale)

Redmi K50 Pro

8 GB + 128 GB al costo di 2999 yuan (circa 426 euro al cambio attuale)

8 GB + 256 GB al costo di 3299 yuan (circa 468 euro al cambio attuale)

12 GB + 256 GB al costo di 3599 yuan (circa 511 euro al cambio attuale)

12 GB + 512 GB al costo di 3999 yuan (circa 568 euro al cambio attuale)

Redmi K40s