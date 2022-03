Buone notizie per i possessori di Motorola Moto G30 e POCO X3 Pro: per entrambi gli smartphone, infatti, nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta con sé Android 12.

Motorola Moto G30 si aggiorna ad Android 12

Iniziando dallo smartphone di Motorola, nel forum ufficiale di Lenovo si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti brasiliani relative alla disponibilità dell’aggiornamento che porta su tale device Android 12.

Stando a quanto si apprende, l’update in questione ha un “peso” di oltre 1 GB e la sua build è contraddistinta dal codice S0RCS32.41-10-9-2. Questa nuova versione software è relativa alla variante dual SIM brasiliana di Motorola Moto G30 (modello numero XT2129-1-DS) e porta con sé anche le patch di sicurezza relative a febbraio 2022.

Con questo aggiornamento i possessori di Motorola Moto G30 possono aspettarsi tutte le novità introdotte con Android 12, come il linguaggio di design Material You, il sistema dei colori dinamici e i miglioramenti della privacy.

Restiamo in attesa di scoprire quanto tale update sarà rilasciato anche per i modelli commercializzati negli altri Paesi.

Anche POCO X3 Pro si aggiorna ad Android 12

Dall’India arriva la notizia del rilascio dell’aggiornamento che porta su POCO X3 Pro Android 12 e l’interfaccia MIUI 13.

L’update in questione ha un “peso” di 3,1 GB e porta con sé le patch di sicurezza di febbraio 2022, oltre alle novità dell’ultima versione del sistema operativo mobile di Google.

Tra le altre novità introdotte da questa versione software (la V13.0.1.0.SJUINXM) vi sono la possibilità di aprire le applicazioni come finestre mobili direttamente dalla barra laterale, nuovi sfondi e un miglioramento dell’accessibilità.

Al momento tale update è disponibile soltanto per gli utenti iscritti al programma Mi Pilots ma, nel caso in cui non dovessero emergere bug rilevanti, a breve dovrebbe essere rilasciato per tutti.

