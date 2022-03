Buone notizie per i possessori di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro che attendono con impazienza di conoscere quando il team di sviluppatori del colosso di Mountain View darà finalmente il via al rilascio dell’importante aggiornamento Pixel Feature Drop di marzo per i loro telefoni.

Stando a quanto si apprende da una roadmap pubblicata sul forum di Fido, un operatore telefonico canadese, il via al rilascio di tale aggiornamento per la nuova generazione di smartphone di Google sarebbe in programma per lunedì 21 marzo.

Non è la prima volta che in Rete si fa strada tale data per il possibile rilascio del Pixel Feature Drop di marzo per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro ma in questo caso la fonte è un po’ più autorevole e i possessori dei due smartphone possono essere più fiduciosi sull’affidabilità di tale previsione.

Cosa possono aspettarsi da tale update i possessori di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Trattandosi di un Pixel Feature Drop, l’aggiornamento di marzo porterà con sé alcune nuove funzioni, tra le quali non dovrebbero mancare un nuovo widget dedicato alla batteria, miglioramenti per il widget At a Glance, la possibilità di attivare la funzionalità Live Caption durante le telefonate, il supporto Night Sight in Snapchat, nuovi sfondi per personalizzare la schermata home e il supporto a italiano e spagnolo nella trascrizione dell’applicazione Recorder.

Ma trattandosi di un aggiornamento trimestrale, tra le sue novità vi sono anche le risoluzioni di tanti bug riscontrati dagli utenti con le precedenti release software e potete trovare tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato.

A questo punto i possessori di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro che attendono con impazienza il rilascio di tale update hanno una data da segnare sul calendario: fra 3 giorni scopriremo se l’indicazione fornita da Fido si sarà rivelata affidabile.

