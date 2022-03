Mancano meno di 24 ore all’evento Awesome che vedrà protagonisti tutti i nuovi smartphone Android medio-gamma della serie Galaxy A del produttore sudcoreano Samsung. Tra questi, sicuramente ci sarà il tanto chiacchierato Samsung Galaxy A53 5G, uno smartphone attesissimo del quale sappiamo praticamente tutto.

Oltre a tutte le indiscrezioni raccolte finora, e come se ce ne fosse bisogno, sono da poco trapelati i render in alta definizione dello smartphone, immortalato in ben quattro colorazioni.

I render del Samsung Galaxy A53 5G

Tramite un tweet, è stato il leaker Sudhanshu Ambhore a condividere questi render in alta definizione dello smartphone.

Samsung Galaxy A53 5G viene mostrato, fronte e retro, nelle quattro colorazioni nero, bianco, arancione e celeste, confermando tutti i dettagli trapelati finora sul design dello smartphone.

La parte anteriore dello smartphone è dominata dall’ampio display, interrotto da un foro circolare, collocato al centro della parte superiore, atto ad ospitare la selfie-camera da 32 MP.

Il pannello scelto è un Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (407 ppi) e refresh rate a 120 Hz, capace di spingersi fino a 800 nits di luminosità di picco. A proteggerlo, vi sarà il vetro Gorilla Glass 5 della Corning.

Nella parte posteriore è ripreso il feel rouge introdotto con i Galaxy A del 2021, in piena continuità con i dettami estetici del predecessore Samsung Galaxy A52s 5G: il comparto fotografico (quattro camere) è posto all’interno di un’isola, leggermente sporgente, e collocata in alto a sinistra.

Al sensore principale da 64 MP, stabilizzato otticamente, vengono affiancati un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e due sensori accessori da 5 MP, uno per le macro e uno per la profondità di campo.

Il nuovo medio-gamma, in arrivo con Android 12 e interfaccia One UI 4.1, sarà spinto dal SoC Exynos 1280 (prodotto con processo produttivo a 5 nm) di Samsung, coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. L’autonomia è garantita a una batteria da 5000 mAh, e lo smartphone supporta la ricarica rapida a 25 W.

Negli ultimi giorni, Galaxy A53 5G era anche apparso in un video unboxing e in un video hands-on: Samsung, tuttavia, ha provveduto a fare rimuovere i contenuti dalla rete.

Mancano 24 ore alla presentazione

Per conoscere ufficialmente il prossimo Samsung Galaxy A53 5G, così come i suoi fratelli Galaxy A33 e Galaxy A73, altrettanto attesi, non servirà aspettare molto: l’evento di presentazione è previsto per domani, giovedì 17 marzo 2022, alle ore 15:00.

Seguiteci, dunque, per non perdervi tutte i dettagli relativi a specifiche, disponibilità e prezzi dei nuovi medio-gamma Galaxy A di Samsung.

