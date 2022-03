Mancano solo poche ore per scoprire ufficialmente la serie Redmi K50, che dovrebbe essere composta da tre smartphone Android ed essere presentata in compagnia di Redmi K40S. Nell’attesa possiamo scoprire le ultime indiscrezioni a ridosso dell’evento insieme a un’immagine teaser e a un “cambio” di nome che riguarda uno smartphone da poco svelato.

Redmi K50, K50 Pro e K50 Pro+ dietro l’angolo: le ultime sulla nuova serie

La serie Redmi 50 sarà presentata in Cina domani, 17 marzo 2022, ma a poche ore dall’evento Xiaomi ha pubblicato un’immagine teaser che conferma un’importante caratteristica. Tutti gli smartphone della serie potranno contare sulla stabilizzazione ottica (OIS) per le fotocamere posteriori, che permetterà di ridurre sensibilmente gli scatti “mossi” o il tremolio durante la registrazione dei video.

Non si tratta dell’unica caratteristica svelata attraverso questo tipo di immagini: la casa cinese ha infatti già confermato la presenza di una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 120 W, che permetterebbe di tornare al 100% nel giro di 20 minuti. Sappiamo inoltre che saranno presenti un display 2K di Samsung con 526 ppi, speaker stereo con supporto Dolby Atmos e certificazione Hi-Res Double Gold, GPS a doppia frequenza, NFC, infrarossi e Bluetooth 5.3.

I SoC scelti da Xiaomi per Redmi K50, K50 Pro e K50 Pro+ dovrebbero essere tre: rispettivamente Qualcomm Snapdragon 870, Mediatek Dimensity 8100 e Mediatek Dimensity 9000. Secondo le indiscrezioni Redmi K50 Pro potrebbe disporre di display AMOLED da 6,67 pollici QHD+, 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1, fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP, MIUI 13 con Android 12 e una scocca posteriore in plastica. Sono trapelate anche un paio di immagini che ritrarrebbero lo smartphone.

In arrivo anche Redmi K40S con SoC Snapdragon 870

In compagnia degli smartphone qui sopra potrebbe essere presentato domani anche Redmi K40S. Secondo le indiscrezioni lanciate su Weibo lo smartphone potrebbe offrire schermo AMOLED da 6,67 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 870 affiancato da 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna e batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 67 W.

Il leaker sostiene che questo sia in realtà il modello precedentemente “scambiato” per Redmi K50. Di conseguenza, sempre secondo la fonte cinese, non ci sarà (almeno per ora) un Redmi K50 Pro+, ma solo Redmi K50 e K50 Pro. Chi avrà ragione? Lo scopriremo solo tra qualche ora.

Quattro (e più) nomi per lo stesso smartphone?

Qualche giorno fa Xiaomi ha presentato in Cina Redmi Note 11E e Redmi Note 11E Pro. In questo momento Redmi Note 11E è disponibile all’acquisto solo in patria, ma secondo le ultime indicazioni lo smartphone potrebbe arrivare in altri Paesi cambiando nome per ben tre (e più) volte.

Redmi Note 11E potrebbe infatti essere commercializzato altrove con i nomi Redmi 10 5G, Redmi 10 Prime+ 5G e POCO M4 5G. Secondo quanto riportato da Xiaomiui il Note 11E avrebbe numero di modello 22041219C, Redmi 10 5G sarebbe il nome per il mercato globale (con numeri di modello 22041219G e 22041219NY), Redmi 10 Prime+ 5G sarebbe la versione per l’India (22041219I) e POCO M4 5G potrebbe arrivare sia in India sia a livello internazionale (22041219PI e 22041219PG).

Vi gira già la testa, vero? Non è ancora finita, perché Redmi 10 5G potrebbe anche avere una seconda versione denominata Redmi 10 5G NFC, e lo stesso varrebbe per POCO M4 5G con la variante POCO M4 5G NFC. Questi ultimi due dovrebbero avere le stesse specifiche degli altri (questione NFC a parte), ma disporre di un design diverso per la parte posteriore.

